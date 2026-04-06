Quintana Roo, segundo en inversión para universidades Rosario Castellanos

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CIUDAD DE MÉXICO.- Quintana Roo será la segunda entidad del país con mayor inversión federal para la instalación de universidades Rosario Castellanos durante 2026, informó el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, durante la Conferencia del Pueblo de este lunes.

Al presentar el informe “Inversión en infraestructura educativa 2000-2030”, el funcionario detalló que este año se destinarán mil 260 millones 864 mil 610 pesos a nivel nacional para este proyecto educativo, siendo Michoacán el estado con mayor asignación, seguido de Quintana Roo y Campeche.

En el caso de Quintana Roo, se invertirán 150 millones 822 mil 302 pesos, mientras que Campeche recibirá 112 millones 727 mil 690 pesos. El primer lugar lo ocupa Michoacán, con 262 millones 897 mil 301 pesos.

“Esto solo es inversión en infraestructura, por supuesto está el gasto de operación, la inversión que se hace en los maestros y las maestras, la recuperación salarial que se ha tenido”, señaló Mario Delgado durante su intervención.

En este contexto, la gobernadora Mara Lezama ha impulsado la instalación de dos sedes en la entidad: una en Playa del Carmen y otra en Chetumal. Esta última se ubicará en el actual edificio del Hospital General de Chetumal, una vez que concluya la construcción del nuevo nosocomio.

Las universidades Rosario Castellanos ofrecerán carreras como medicina, enfermería, psicología, ingeniería en ciencia de datos y economía y desarrollo, entre otras, con el objetivo de ampliar la oferta educativa de nivel superior en la región.

La titular del Ejecutivo estatal indicó que, tras diversas visitas técnicas y reuniones, ya se cuenta con las condiciones para firmar el convenio con el Gobierno federal, que permitirá la donación de los inmuebles y la autorización de los recursos correspondientes.

Con esta inversión, Quintana Roo se consolida como una de las entidades prioritarias en la estrategia educativa del Gobierno de México para ampliar el acceso a la educación superior.