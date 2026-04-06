Sheinbaum impulsa digitalización total en aduanas y refuerzo contra contrabando

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que el nuevo director de la Agencia Nacional de Aduanas, Héctor Alonso Romero Gutiérrez, enfocará su gestión en la digitalización total de los procesos y en la ampliación de las revisiones de contenedores para fortalecer el control y evitar prácticas ilícitas.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que el objetivo es integrar en una sola base de datos toda la información relacionada con el comercio exterior, incluidos los permisos del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y de aduanas, con el fin de ofrecer a importadores y exportadores un servicio más ágil y transparente.

Asimismo, destacó que otra de las prioridades será incrementar la recaudación, al considerarla “el indicador fundamental para saber cómo vamos en las aduanas”, además de reforzar las acciones para evitar irregularidades. “Que no haya trampas, que no haya contrabando”, subrayó, al señalar que estas tareas se realizan en coordinación con las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina.

Sheinbaum recordó que Romero Gutiérrez asumió el cargo el pasado 1 de abril, en sustitución de Rafael Marín Mollinedo, quien presentó su renuncia y será designado como delegado en Yucatán.

La titular del Ejecutivo federal enfatizó que estas acciones forman parte de la estrategia para fortalecer la seguridad, la recaudación y la eficiencia en el comercio exterior del país.