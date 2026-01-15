Quintana Roo, sexto lugar nacional en sobrepoblación carcelaria en 2025

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- Quintana Roo cerró 2025 con un nivel de sobrepoblación carcelaria superior al 76 por ciento, lo que colocó a la entidad en el sexto lugar nacional entre los estados con mayor hacinamiento penitenciario, de acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno de México.

La información proviene del Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional, correspondiente a diciembre de 2025, elaborado por el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Reinserción Social.

Según el reporte, al cierre del año Quintana Roo registró una población de 4,755 Personas Privadas de la Libertad (PPL) distribuidas en sus cuatro centros penitenciarios: el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Cancún, los Ceresos de Cozumel y Chetumal, así como el Centro de Retención Municipal de Playa del Carmen, este último aún en proceso de entrega al Gobierno del Estado.

Durante 2025, la población penitenciaria en la entidad aumentó 25.46 por ciento respecto a 2024, cuando se contabilizaban 3,790 internos, lo que representa un incremento de 965 personas privadas de la libertad en un solo año.

El informe señala que la capacidad instalada de los cuatro penales es de 2,695 personas, pero actualmente albergan a 4,755 internos, es decir, 2,060 más de los espacios disponibles, lo que equivale a una sobrepoblación del 76.44 por ciento.

Este nivel de hacinamiento ubica a Quintana Roo por debajo de entidades como Nayarit (191.65%), Estado de México (157.92%), Morelos (104.79%), Sonora (94.67%) y Durango (92.94%), pero por encima de la mayoría de los estados del país, considerando también los 14 centros penitenciarios federales.

Cereso de Cancún, el más saturado

El Cereso de Cancún concentra el mayor problema de sobrepoblación en la entidad. Al cierre de 2025, este centro albergaba 2,223 internos, pese a contar con una capacidad para solo 947 personas, lo que representa un excedente de 1,276 PPL y un índice de hacinamiento del 134.74 por ciento.

Este excedente equivale al 61.94 por ciento del total de la sobrepoblación carcelaria registrada en todo el estado.

Durante diciembre de 2025 ingresaron 377 personas a los centros penitenciarios de Quintana Roo, mientras que 367 egresaron, lo que mantuvo la tendencia al alza. En el último año, la entidad no realizó traslados a centros penitenciarios federales, y únicamente se llevaron a cabo reubicaciones internas entre penales estatales.

El reporte evidencia la presión creciente sobre el sistema penitenciario de Quintana Roo y subraya la necesidad de atender el problema de la sobrepoblación, particularmente en el Cereso de Cancún, donde se concentra la mayor saturación.