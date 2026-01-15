Sheinbaum, abierta a conservar a los ‘pluris’ en reforma electoral

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que su gobierno analiza una propuesta para mantener la figura de los legisladores plurinominales dentro de la reforma electoral que será enviada al Congreso de la Unión, aunque con cambios en el mecanismo de elección.

Durante su conferencia matutina de este jueves 15 de enero, la mandataria señaló que, de acuerdo con encuestas realizadas —cuyos resultados no detalló—, existe un rechazo ciudadano a que diputados y senadores plurinominales sean designados directamente por las dirigencias partidistas mediante listas cerradas.

“Los llamados plurinominales, si existen, que se elijan de manera distinta, que no sean estas listas de las cúpulas de los partidos que, en realidad, nunca van a buscar el voto con la gente”, expresó.

Sheinbaum reiteró su postura crítica sobre este tipo de representación legislativa y recordó que ha insistido en la necesidad de que los representantes populares mantengan contacto directo con la ciudadanía. En ese contexto, recordó declaraciones previas en las que cuestionó trayectorias políticas alejadas del territorio, en referencia indirecta al senador panista Ricardo Anaya, quien llegó al Senado por la vía plurinominal tras permanecer varios años fuera del país durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

La presidenta también adelantó que la iniciativa de reforma electoral contempla una reducción en el número de regidores en los municipios, como parte de un rediseño del sistema de representación política.

Sheinbaum estimó que la propuesta formal será presentada en los primeros días de febrero, y aseguró que el planteamiento general tendrá aceptación amplia. “Les va a gustar a todos”, afirmó.

En cuanto al Instituto Nacional Electoral (INE), aclaró que la reforma no busca vulnerar su autonomía, aunque sí contempla recortes presupuestales tanto para el organismo como para los partidos políticos y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs).

“La reforma no va por la autonomía del INE, pero tiene que haber una reducción de los gastos en general. Las elecciones en México son de las más caras del mundo y consideramos que no tienen que ser así”, sostuvo.

Finalmente, la mandataria indicó que los recursos que se ahorren en materia electoral podrían destinarse a otras prioridades públicas, sin comprometer el funcionamiento del INE ni de los órganos electorales locales.