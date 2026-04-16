Quintana Roo supera 80% de ocupación en Semana Santa con más de 1.2 millones de turistas

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CANCÚN.- Quintana Roo cerró la temporada vacacional de Semana Santa y Pascua con una ocupación hotelera promedio de entre 80 y 85 por ciento y la llegada de más de 1.2 millones de visitantes, informó la gobernadora Mara Lezama Espinosa durante el programa La Voz del Pueblo.

La mandataria destacó que, del 28 de marzo al 12 de abril, se registraron más de 10 mil 138 vuelos en los cuatro aeropuertos internacionales del estado, lo que refleja la alta conectividad, el flujo constante de turistas y la confianza en el destino.

Precisó que estos resultados representan un incremento de 1.5 por ciento respecto a periodos anteriores, además de señalar que existe un número adicional de visitantes no contabilizados que llegan por vía terrestre o mediante plataformas digitales.

En este contexto, informó que se activó un operativo emergente tras la cancelación de vuelos de la aerolínea Magnicharters, que dejó varados a decenas de pasajeros en plena temporada alta.

La gobernadora agradeció la coordinación con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), así como con aerolíneas como Viva Aerobus y Volaris, lo que permitió reubicar a los viajeros afectados y trasladarlos a sus destinos sin costo adicional.

Detalló que las acciones incluyeron gestión directa en el aeropuerto, elaboración de listas de pasajeros y coordinación logística para garantizar salidas inmediatas, priorizando a familias, adultos mayores y personas con necesidades urgentes.

Por otra parte, la mandataria anunció que el estado se prepara para el Tulum Air Show, que se llevará a cabo del 23 al 26 de abril en la Base Aérea Militar número 20 del Aeropuerto Internacional de Tulum.

El evento será gratuito y contará con exhibiciones aéreas y maniobras de alta precisión. De forma paralela, se realizará una fecha de la serie NASCAR, lo que marcará un hecho sin precedentes al disputarse una competencia oficial en una terminal aérea en México.

Para facilitar el acceso, el Tren Maya ofrecerá descuentos del 50 por ciento en viajes redondos y 25 por ciento en sencillos hacia Tulum, válidos del 20 al 26 de abril.

Finalmente, durante el programa, la gobernadora realizó un balance de las principales actividades de la semana y atendió llamadas ciudadanas, destacando que en su administración se mantiene la cercanía con la población.