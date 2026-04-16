Estefanía Mercado encabezará audiencias ciudadanas en Puerto Aventuras

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PLAYA DEL CARMEN.- Con el objetivo de atender de manera directa las necesidades de la población, la presidenta municipal de Playa del Carmen, Estefanía Mercado, anunció que encabezará audiencias ciudadanas durante la jornada “Chambamanía” este sábado 18 de abril.

El evento se realizará en el domo de la alcaldía de Puerto Aventuras, en un horario de 10:00 a 14:00 horas, donde la edil, acompañada por integrantes de su gabinete, atenderá denuncias y solicitudes relacionadas con servicios públicos y seguridad.

Mercado explicó que esta iniciativa busca acercar el gobierno a la ciudadanía y ofrecer soluciones ágiles, reduciendo trámites burocráticos y fortaleciendo la atención en territorio.

Además de las audiencias, la jornada contará con la participación del Sistema DIF municipal, que ofrecerá diversos apoyos, como bazar de ropa y entrega de artículos básicos, entre ellos toallas, sábanas y alimentos.

También se brindarán servicios de salud, asesoría jurídica y atención especializada para mujeres, jóvenes y personas adultas mayores, así como vacunación para perros y gatos.

Como incentivo adicional, se aplicará un descuento del 20 por ciento en el trámite de licencias de conducir, con el objetivo de apoyar la economía de las familias y facilitar la regularización de documentos.

Con estas acciones, la presidenta municipal reiteró su compromiso de mantener un gobierno cercano y de respuesta inmediata a las demandas ciudadanas.