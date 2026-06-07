Rafa Marín destaca la unidad nacional durante encuentros informativos en el estado

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CANCÚN.- En un ambiente de reflexión y diálogo ciudadano, Rafa Marín Mollinedo participó en las Sesiones Informativas sobre la Defensa de la Soberanía Nacional realizadas en dos sedes del municipio, por invitación del diputado local Alberto Batún y del diputado federal Humberto Aldana.

Las actividades forman parte de los ejercicios de información y análisis impulsados a nivel nacional para promover la participación ciudadana y el conocimiento de temas relacionados con la vida pública del país.

En ambos encuentros también estuvieron presentes la senadora Anahí González, el diputado local Ricardo Velazco y diversos participantes vinculados a la vida política y social de Quintana Roo, incluidos fundadores y referentes del movimiento Morena en la entidad.

Durante las jornadas se abordaron distintos aspectos de la soberanía nacional desde una perspectiva histórica, social y contemporánea, destacando su impacto en la vida cotidiana de las y los mexicanos.

En su intervención, Rafa Marín resaltó la importancia de fortalecer la unidad nacional y la participación informada de la ciudadanía frente a los desafíos actuales del país.

“Hablar de soberanía es hablar de identidad, de lo que somos y de lo que estamos dispuestos a cuidar como nación”, expresó.

Asimismo, señaló que la difusión de información y la generación de conciencia pública contribuyen al fortalecimiento del tejido social y a una mayor comprensión del papel que desempeñan los ciudadanos en la construcción del país.

Las sesiones concluyeron con mensajes orientados a fomentar el sentido de comunidad, la corresponsabilidad y la participación ciudadana, destacando la importancia de acercar los temas nacionales a la población mediante espacios abiertos de diálogo e intercambio de ideas.

La presencia de actores con trayectoria dentro del movimiento político en Quintana Roo aportó además un componente de memoria y experiencia, enriqueciendo la discusión sobre identidad nacional, participación social y compromiso con el desarrollo del país.