Sheinbaum presenta el auto eléctrico mexicano Olinia

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EDOMEX.- La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó este domingo la presentación oficial de Olinia, el primer vehículo eléctrico desarrollado en México dentro de un proyecto impulsado por el Gobierno federal y centros de investigación nacionales.

Durante el evento realizado en Zumpango, Estado de México, la mandataria destacó que Olinia representa una apuesta por la innovación tecnológica y la movilidad sustentable, al tiempo que busca convertirse en una alternativa accesible para millones de mexicanos.

“Olinia no es solo un vehículo eléctrico, es una idea sencilla, pero muy poderosa: que la inteligencia y la creatividad de los jóvenes mexicanos pueden convertirse en innovación y bienestar para nuestro pueblo”, expresó la presidenta.

Diseñado para movilidad urbana

El prototipo presentado alcanza una velocidad máxima de 50 kilómetros por hora y fue concebido para recorridos urbanos de corta distancia. De acuerdo con sus desarrolladores, la batería ofrece una autonomía suficiente para una jornada de trabajo de entre ocho y doce horas.

Además, el vehículo cuenta con espacio para transportar hasta seis pasajeros sentados con cinturón de seguridad y fue diseñado para facilitar el acceso de personas usuarias de silla de ruedas.

La investigadora Imelda Vega explicó que la unidad incorpora una batería de 14.5 kilowatts instalada entre las ruedas traseras, lo que permite optimizar el espacio interior y mejorar la estabilidad del vehículo.

Buscan reducir costos de transporte

Los responsables del proyecto señalaron que uno de los principales objetivos es ofrecer una opción económica de movilidad. Según las estimaciones presentadas, un automóvil convencional tiene un costo aproximado de operación de 2.40 pesos por kilómetro recorrido, mientras que una motocicleta ronda un peso por kilómetro.

En contraste, Olinia tendría un costo estimado de apenas 49 centavos por kilómetro, gracias al uso de energía eléctrica.

Primeras unidades llegarían en 2027

El coordinador del proyecto, Roberto Capuano, informó que el vehículo tendrá un precio inicial cercano a los 150 mil pesos y que las primeras entregas están previstas para el verano de 2027.

Asimismo, adelantó que después de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se presentará una nueva versión denominada Olinia Cargo, enfocada al transporte de mercancías en comunidades y poblaciones del país.