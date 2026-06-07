Entrega Mara Lezama tarjetas de la Beca Rita Cetina a más de mil estudiantes en Cancún

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CANCÚN.- Un total de mil 233 estudiantes de ocho escuelas primarias públicas de Quintana Roo recibieron este viernes las tarjetas de la Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina, apoyo económico destinado a la adquisición de uniformes y útiles escolares para el próximo ciclo escolar 2026-2027.

Durante el evento realizado en el domo Prado Norte de Cancún, la gobernadora Mara Lezama encabezó la entrega de las tarjetas del Banco del Bienestar a madres, padres y tutores de los beneficiarios, quienes recibirán un depósito anual de 2 mil 500 pesos por cada estudiante inscrito en el programa.

La Gobernadora destacó que este apoyo forma parte de las políticas impulsadas por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para garantizar el acceso y permanencia de niñas y niños en las escuelas públicas, especialmente en familias que enfrentan dificultades económicas.

“Muchas veces el ingreso familiar no alcanza y se complica cubrir gastos como uniformes, útiles o calzado escolar. Por eso este apoyo busca aliviar la carga económica de las familias y evitar que los estudiantes abandonen sus estudios”, expresó.

Mara Lezama resaltó que la educación constituye una de las principales herramientas para combatir la pobreza, generar oportunidades y alejar a niñas, niños y adolescentes de entornos de riesgo, por lo que insistió en la importancia de mantener a los estudiantes dentro de las aulas.

Por su parte, la coordinadora estatal de Becas para el Bienestar, Dianela Benítez García, señaló que la entrega de las tarjetas representa una nueva etapa para las familias incorporadas al programa, cuyo objetivo es garantizar una educación inclusiva y equitativa para todos los estudiantes del país.

“Ningún alumno debe abandonar sus estudios por falta de recursos económicos. Esta beca es una muestra del compromiso del Gobierno de México con la educación y el bienestar de las familias”, afirmó.

En tanto, el secretario general del Ayuntamiento de Benito Juárez, Pablo Gutiérrez Fernández, reconoció la coordinación entre los gobiernos federal, estatal y municipal para fortalecer las oportunidades educativas de la niñez.

La Beca Rita Cetina beneficiará en Quintana Roo a cerca de 95 mil estudiantes de primaria, con una inversión social superior a los 237 millones de pesos. Para ello se distribuirán más de 57 mil tarjetas, ya que una sola puede concentrar los apoyos correspondientes a varios integrantes de una misma familia.

Las autoridades informaron que los recursos serán depositados durante agosto próximo, antes del inicio del ciclo escolar 2026-2027, con el propósito de que las familias puedan destinar el apoyo a la compra de útiles, uniformes y otros gastos relacionados con la educación de sus hijas e hijos.

Atestiguaron la entrega de tarjetas el diputado Jorge Sanén y la diputada federal Mildred Ávila.