Playa del Carmen fortalece su promoción turística enfocada a nuevos mercados nacionales e internacionales

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PLAYA DEL CARMEN.- Con el objetivo de diversificar mercados y transformar el posicionamiento turístico de Playa del Carmen en oportunidades comerciales para empresarios, prestadores de servicios y comunidades vinculadas a esta actividad, el gobierno de la presidenta municipal Estefanía Mercado presentó, a través de la Secretaría de Turismo, las acciones de promoción realizadas y la agenda estratégica a desarrollar en los próximos meses.

En este sentido, la secretaria de Turismo de Playa del Carmen, Fabiana Briseño, acompañada por Gerardo Valadés, representante de la Canirac Playa del Carmen, e Irving Mayett, director de Operaciones y Capacitación Turística, destacó que la estrategia municipal busca ir más allá de la promoción tradicional y generar vínculos que permitan concretar nuevas oportunidades para el sector.

“No basta con promocionar Playa del Carmen; tenemos que acercar el destino a quienes pueden recomendarlo, comercializarlo e incorporarlo a nuevos productos turísticos”, señaló.

En este sentido, Fabiana Briseño informó que uno de los objetivos prioritarios es diversificar los mercados internacionales. Como parte de esta estrategia, Playa del Carmen participará en IFTM Top Resa París, del 15 al 17 de septiembre, una de las principales ferias profesionales de turismo de Francia.

Para este encuentro se desarrolló material especializado para el mercado francés, concebido como una herramienta comercial para agentes de viajes y operadores turísticos, con información sobre experiencias, productos, servicios y contactos empresariales del destino.

La estrategia internacional también contempla el análisis de nuevos mercados, como China, mediante un trabajo coordinado con autoridades estatales y federales, así como con actores tecnológicos y comerciales. Para ello se consideran aspectos como conectividad, capacitación, desarrollo de productos turísticos especializados y comunicación adaptada a las características de este mercado.

En el ámbito nacional, la funcionaria informó que, el pasado 7 de agosto, Playa del Carmen participó en una sesión de trabajo en la Ciudad de México con representantes de la cadena de comercialización turística, entre ellos integrantes de la AMAV Ciudad de México, Asociación Metropolitana de Agencias de Viajes, Mexitur, DMC, Consolid México Holding y Grupo Potentur, entre otros actores del sector.

De estos encuentros surgieron acuerdos para desarrollar capacitaciones, presentaciones de destino, viajes de familiarización, incorporación de nuevos productos turísticos y alianzas comerciales que permitan medir resultados y dar seguimiento a nuevas oportunidades de negocio.

Asimismo, el 10 de agosto, Playa del Carmen participó como destino invitado especial en Expo PotenTour Guadalajara, donde presentó su oferta turística ante más de 80 agencias y marcas representadas, con una propuesta que integra hospedaje, gastronomía, naturaleza, cenotes, cultura, romance, aventura, buceo y entretenimiento.

La titular de Turismo destacó en rueda de prensa que los contactos generados durante estos encuentros ya fueron compartidos con hoteles, restaurantes, operadores y prestadores de servicios turísticos del municipio, con el propósito de facilitar relaciones comerciales directas y lograr que las acciones de promoción se traduzcan en más oportunidades de negocio para el sector.

Como parte de la agenda próxima, el 2 de septiembre Playa del Carmen participará en un encuentro de networking en el Acuario Michin de la Ciudad de México, en coordinación con el Instituto de Promoción Turística de la capital del país, donde se presentará nuevamente la oferta del destino ante empresas y profesionales del sector.

Además, el 7 de octubre se llevará a cabo una capacitación virtual dirigida a más de 750 agencias de viajes, así como presentaciones comerciales con 22 agencias receptivas y más de 50 agentes de viajes, con el objetivo de fortalecer la comercialización del destino.

Finalmente, destacó el papel de la gastronomía como uno de los principales atributos de Playa del Carmen. A través de la plataforma municipal Playa Spice Gourmet, fueron reconocidos establecimientos que contribuyen al prestigio gastronómico del destino, entre ellos Cocina de Autor Riviera Maya, Ha’, Le Chique, Axiote Cocina de México, Bu’ul, Ki’is y Woodend, que representan talento, innovación y hospitalidad.

Por su parte, Gerardo Valadés Victorio, representante de Canirac Playa del Carmen, resaltó la relevancia que representa para el destino el reconocimiento obtenido en la Guía Michelin México 2026, en la que restaurantes establecidos en Playa del Carmen recibieron distinciones que fortalecen el posicionamiento gastronómico del municipio.