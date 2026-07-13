Grupo Mojado pone a cantar y bailar a más de 30 mil personas en la Feria del Carmen 2026

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PLAYA DEL CARMEN.- Más de 30 mil personas abarrotaron la noche de este domingo el Recinto Ferial para disfrutar del concierto gratuito de Grupo Mojado, que con sus grandes éxitos convirtió la tercera jornada de la Feria del Carmen 2026 en una gran velada de romanticismo, nostalgia y fiesta popular.

La presentación de Grupo Mojado formó parte de la cartelera artística gratuita organizada por el gobierno que encabeza la presidenta municipal Estefanía Mercado, con el propósito de fortalecer las tradiciones, promover la convivencia familiar y acercar espectáculos de calidad a las y los playenses, así como a los visitantes que disfrutan de esta celebración.

Desde temprana hora, cientos de familias playenses, visitantes nacionales y extranjeros comenzaron a llegar al recinto ferial para disfrutar de los juegos, la gastronomía local, el esparcimiento y también para asegurar un buen lugar y ser parte de una de las presentaciones más esperadas de la cartelera artística.

Cuando las luces del escenario se encendieron, una ovación recibió a la agrupación, que respondió con un recorrido por los temas que la han convertido en una de las favoritas del género grupero romántico.

El público acompañó de principio a fin canciones como “Piensa en Mí”, “Tonta”, “Trapeaste Conmigo”, “Motivos”, “Te Felicito”, “Llorar Quedito”, “El Amor Más Fiel” y “Sí Yo Fuera Él”, transformando el Recinto Ferial en un enorme coro.

Las luces de miles de teléfonos celulares iluminaron la noche mientras parejas, jóvenes y familias completas disfrutaban de un espectáculo que despertó recuerdos, emociones y aplausos en cada interpretación. El concierto transcurrió en un ambiente de orden, seguridad y sana convivencia, gracias al operativo implementado por las distintas dependencias municipales.

En el escenario también se presentaron Grupo SH Norteño Banda, el colombiano Johnny Hoyos “El Favorito”, y Los Elegantes del Carmen, quienes agradecieron a la presidenta municipal Estefanía Mercado por la oportunidad de estar en este gran escenario para celebrar las tradiciones culturales, artísticas y religiosas de la Virgen del Carmen.

El ambiente se mezcló con el colorido de los juegos mecánicos gratuitos, los aromas de la gastronomía regional y la alegría de una feria que cada noche reúne a miles de personas.

La Feria del Carmen 2026 continuará en los próximos días con actividades religiosas, culturales, gastronómicas y recreativas, además del espectáculo de Cachirula y Loojan, el próximo 14 de julio; y el miércoles 15 el escenario recibirá a Aleks Syntek, consolidándose como una de las festividades más importantes de Playa del Carmen y de Quintana Roo.