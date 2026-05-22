Renuncia tesorero de Playa del Carmen tras mal manejo de recursos

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PLAYA DEL CARMEN.- El tesorero municipal de Playa del Carmen, Javier Regalado Hendricks, presentó su renuncia con carácter de irrevocable mediante un documento dirigido al Ayuntamiento, por lo que se prevé que el actual oficial mayor, Guillermo Brahms González, asuma la titularidad de la Tesorería Municipal.

El relevo será sometido a consideración durante la sesión ordinaria de Cabildo programada para este viernes a las 13:00 horas, donde regidores analizarán el nombramiento del nuevo funcionario.

La salida de Regalado Hendricks se da entre fuertes discusiones que tuvo con Mercado Asencio, quien determinó poner un auditor al tesorero, y con un progresivo aumento en deuda pública y pasivos.

Durante el periodo de Regalado Hendricks, se canalizaron recursos no programados a la lucha contra el sargazo, resultando en un aumento en los compromisos con proveedores, que llegan a rezagos de hasta seis meses, mismos que afectaron a regidores y a diversas áreas como Infraestructura y Obras Públicas.

De acuerdo con reportes financieros, Playa del Carmen mantiene compromisos económicos tanto en deuda pública como en pasivos de corto plazo. La deuda financiera directa del municipio pasó de 448.7 a 537.1 millones de pesos, mientras que los pasivos a corto plazo rondan los 585 millones de pesos.

Pese a este panorama, agencias calificadoras como Fitch Ratings han mantenido la calificación crediticia del municipio en nivel ‘AA’, respaldando su capacidad de pago y manejo financiero.

Guillermo Brahms González se incorporó a la actual administración municipal como oficial mayor el 28 de enero de 2025. Previamente se desempeñó como diputado local en la XVII Legislatura por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) entre 2022 y 2024.

Asimismo, en 2017 ocupó el cargo de secretario general del Ayuntamiento de Benito Juárez, tras ser designado en sesión extraordinaria de Cabildo.

En el proceso previo a la sesión de Cabildo, los regidores revisarán los requisitos administrativos correspondientes para formalizar el nombramiento del nuevo tesorero municipal.