Rafael Marín desmiente rumores sobre su estado de salud: “Estoy bien y trabajando”

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante la circulación de rumores en redes sociales sobre su estado de salud, Rafael Marín Mollinedo desmintió públicamente la información y aseguró que se encuentra en buen estado y realizando sus actividades con total normalidad.

A través de un mensaje, el funcionario lamentó la difusión de versiones falsas que —dijo— solo generan confusión y preocupación innecesaria, y calificó como inadmisible la propagación de este tipo de contenidos. Asimismo, agradeció las muestras de apoyo y el interés de quienes se han comunicado para preguntar por su situación.

Rafael Marín es un servidor público con amplia trayectoria en la administración pública federal y estatal y actualmente se desempeña como director general de Aduanas en México, posición estratégica desde la cual coordina acciones clave para el control, modernización y fortalecimiento del sistema aduanero del país. Su labor ha estado vinculada de manera directa con el comercio exterior, la seguridad y la recaudación, y se ha caracterizado por un ejercicio constante, técnico y comprometido con la función pública.

El funcionario reiteró que continúa trabajando con tranquilidad, ánimo y responsabilidad, y llamó a no dar crédito a información no verificada que circula en plataformas digitales.