Supervisa Mara Lezama avances de la Fábrica de Artes y Oficios en Playa del Carmen

Comparte esta Noticia

PLAYA DEL CARMEN.- La gobernadora Mara Lezama Espinosa supervisó los trabajos de construcción de la Fábrica de Artes y Oficios (FARO) Playa del Carmen, un proyecto emblemático orientado a la inclusión social, el desarrollo humano y la recomposición del tejido comunitario a través del arte y los oficios.

En esta primera etapa, la obra cuenta con una inversión superior a los 39 millones de pesos, de un total de 70 millones que se destinarán para la conclusión del complejo, el cual beneficiará de manera directa e indirecta a más de 120 mil personas, explicó la titular del Ejecutivo.

“Los FAROS nacieron para transformar zonas con altos niveles de marginación y desigualdad, impulsando la inclusión, el desarrollo humano y la recomposición social a través del arte y los oficios, para personas de todas las edades” añadió la Gobernadora.

Mara Lezama estuvo en el sitio donde se edifica el edificio principal, conformado por dos alas. El ala norte albergará áreas administrativas, espacios de audio y grabación, foros, camerinos, áreas de seguridad y servicios; mientras que el ala sur contará con talleres de carpintería, ludotecas, espacios de atención a la salud mental, áreas para talleres y módulos de baños.

Informó que estos espacios ofrecen talleres artísticos y técnicos, así como actividades culturales: teatro, cine, danza y música, para garantizar el acceso a la cultura, fortalecer el tejido social y contribuir a la construcción de paz.

Con este proyecto, Playa del Carmen avanza en la construcción de entornos más justos e incluyentes, donde el arte, la cultura y la comunidad se convierten en herramientas clave para la paz y el futuro del municipio, en sintonía con los principios de la Cuarta Transformación.

Así se transforma Playa del Carmen. Así avanza la Cuarta Transformación. Con justicia social, con comunidad, con arte y con futuro, dijo finalmente la Gobernadora.

Estuvieron con la titular del Ejecutivo la presidenta municipal Estefanía Mercado; la presidenta honoraria del Sistema DIF Quintana Roo, Verónica Lezama; el secretario de Obras Públicas, José Rafael Lara Díaz, y la secretaria de las Mujeres, Esther Burgos Jiménez.