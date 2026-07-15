Rafael Marín encabeza asamblea informativa de Morena en la Supermanzana 209 de Cancún

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CANCÚN.- Militantes y simpatizantes de Morena participaron en una asamblea informativa encabezada por Rafael Marín en la Supermanzana 209, como parte del proceso interno para la definición de la Coordinación de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional.

Durante el encuentro, el fundador de Morena en Quintana Roo dialogó con los asistentes sobre la importancia de fortalecer la organización territorial del movimiento y mantener una comunicación permanente con la ciudadanía.

Rafael Marín explicó que las asambleas forman parte de un recorrido por distintas comunidades para difundir el proyecto de la Cuarta Transformación y promover la participación de la militancia.

“Es importante que llevemos el mensaje, a través de un recorrido por el territorio llevando a cabo estas asambleas de defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional”, expresó.

Asimismo, hizo un llamado a mantener informada a la población y fortalecer la participación ciudadana.

“Lo que necesitamos nosotros es que la gente tenga conciencia… somos un país libre y democrático y debemos de estar pendientes para que no nos engañen”, señaló.

Marín también destacó la importancia de la soberanía nacional como uno de los principios del movimiento.

“La soberanía del pueblo de México es inalienable; nadie puede venir a decirnos qué es lo que tenemos que hacer”, afirmó.

La reunión concluyó con un mensaje de agradecimiento a la militancia por su participación y compromiso con las actividades de organización territorial que Morena realiza como parte de su proceso interno para definir la Coordinación de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional.