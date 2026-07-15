Sindicato del INAH denuncia ante la FGR presuntos daños arqueológicos por obras del Tren Maya

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CHETUMAL.- Integrantes de la Comisión de Protección y Legislación del Patrimonio Arqueológico, Histórico y Paleontológico del Sindicato Nacional de Profesores de Investigación Científica y Docencia del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) presentaron una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que investigue presuntos daños al patrimonio arqueológico durante la construcción del Parque de la Memoria Balam Tun, en Chetumal.

La querella fue presentada los días 7 y 8 de julio y solicita abrir una carpeta de investigación por la presunta destrucción, alteración y reubicación irregular de monumentos arqueológicos vinculados a las obras del Tren Maya.

Durante una conferencia de prensa, el arqueólogo Jesús Evaristo Sánchez, representante de la comisión denunciante, aseguró que al menos 47 monumentos arqueológicos mayas habrían sido mutilados o desmantelados y que parte de sus materiales fueron utilizados para construir estructuras dentro del parque Balam Tun.

Los investigadores pidieron que la FGR investigue la actuación de 26 funcionarios, entre ellos el exdirector general del INAH, Diego Prieto Hernández; el coordinador académico del Proyecto de Salvamento Arqueológico del Tren Maya, Manuel Eduardo Pérez Rivas; así como integrantes del Consejo de Arqueología.

En la denuncia se señalan posibles delitos como destrucción y falsificación de monumentos arqueológicos, ejercicio ilícito del servicio público, coalición de servidores públicos, uso indebido de atribuciones y facultades, además de presunta mala praxis en el manejo del patrimonio cultural.

Los promoventes sostienen que las investigaciones deberán determinar si existieron responsabilidades penales por las intervenciones realizadas durante el salvamento arqueológico asociado a la construcción del Tren Maya.

Por su parte, el INAH ha defendido previamente las labores efectuadas en Balam Tun. En un comunicado difundido en marzo, el instituto afirmó que la reubicación de monumentos arqueológicos fue autorizada por el Consejo de Arqueología y que los trabajos se realizaron para preservar los vestigios que se encontraban en el trazo de la obra ferroviaria.

Asimismo, en información institucional publicada en 2025, el organismo indicó que durante el proyecto fueron trasladadas diversas estructuras arqueológicas procedentes de los tramos 6 y 7 del Tren Maya con el propósito de evitar su deterioro y conservarlas en el Parque de la Memoria Balam Tun.

La FGR será ahora la instancia encargada de determinar si existen elementos suficientes para iniciar una investigación formal sobre los hechos denunciados.