Rafael Marín no descarta buscar gubernatura de Quintana Roo en 2027

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- El titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México, Rafael Marín Mollinedo, reconoció que tiene interés en participar en el proceso interno de Morena para definir la candidatura al gobierno de Quintana Roo en 2027.

“Todo el que respira, aspira”, respondió el funcionario al ser cuestionado sobre una eventual postulación, aunque al mismo tiempo se deslindó de las acciones de promoción política que en semanas recientes se han difundido en la entidad a su favor.

“Yo no soy, son gente que pues tienen simpatías porque uno pudiera abanderar al partido, pero no, nosotros somos gente institucional. Yo me dedico a mi trabajo aquí en Aduanas”, afirmó.

Al preguntarle sobre los pronunciamientos públicos que han surgido en torno a su figura, Marín Mollinedo aseguró que no ha participado en ninguno de esos actos.

“Yo no he estado en ningún evento de esos. Son gente que tiene una simpatía porque yo fui dirigente de Morena allá en Quintana Roo y piensan que podría aspirar a una candidatura, como pasa en todos lados”, explicó.

El funcionario señaló que suele viajar cada 15 días a Quintana Roo —donde reside su esposa—, pero insistió en que no participa en reuniones o actividades políticas vinculadas con una eventual candidatura.

Marín Mollinedo indicó que, en caso de buscar la postulación, deberá respetar los procedimientos internos del partido, lo que implicaría solicitar permiso para separarse de su cargo y competir en una encuesta interna.

“Hay que respetar las reglas del partido. Vamos a ver si me dan permiso también, porque tengo aquí una responsabilidad muy importante”, dijo.

Asimismo, comentó que aún no ha conversado sobre este tema con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Con información de Reforma