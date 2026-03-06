Presentan a Semarnat dos proyectos de almacenamiento de energía para la Riviera Maya

Comparte esta Noticia

Foto de archivo

PLAYA DEL CARMEN.- Con el objetivo de aprovechar energía eléctrica que normalmente se disipa en la red y contar con reservas para momentos de alta demanda o emergencias, fueron presentados dos proyectos para instalar Sistemas de Almacenamiento de Energía (SAE) en la Riviera Maya.

Las propuestas fueron ingresadas ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales por las empresas Atlántica y Quartux Almacenamiento de Energía, como parte del trámite para el cambio de uso de suelo en predios de 1.5 hectáreas cada uno, mediante el procedimiento unificado tipo B.

Uno de los proyectos se ubicaría en la zona conocida como Kantenah, al sur de Playa del Carmen, mientras que el segundo se plantea a unos 200 metros al norte de la subestación Riviera Maya, localizada en el municipio de Puerto Morelos.

De acuerdo con la documentación presentada, cada sistema tendría una capacidad de transformación de 20 megawatts y almacenamiento de hasta 60 megawatts-hora (20 MW/60 MWh).

Las empresas promotoras estiman un periodo de aproximadamente 12 meses para las labores de preparación del sitio y la construcción de la infraestructura civil y electromecánica, incluida su puesta en operación. Una vez en funcionamiento, el sistema operaría de manera indefinida.

Proyecto en zona de alta biodiversidad

En el caso del proyecto denominado SAE Kantenah, se contempla su instalación en el predio San Francisco, al sur de Puerto Aventuras, dentro de la Unidad de Gestión Ambiental 12 del corredor CALICA–Akumal.

Aunque el proyecto no se ubica dentro de un polígono de área natural protegida, el estudio señala que se encuentra dentro de la zona de influencia de la Reserva de la Biosfera Caribe Mexicano y cercano al Área de Protección de Flora y Fauna Felipe Carrillo Puerto, una región que concentra una alta diversidad biológica.

Según la información presentada, en esa zona se registra 61 % de la riqueza de anfibios de Quintana Roo, 40 % de los reptiles, 437 especies de plantas vasculares, además de 63 % de las especies de aves y cerca del 32 % de los mamíferos del estado.

Posibles impactos ambientales

El estudio ambiental reconoce que entre los impactos potenciales del proyecto se encuentran la remoción de vegetación, el sellamiento del suelo por la infraestructura, emisiones de gases durante la construcción, así como riesgos de erosión y posibles afectaciones al suelo y al agua por residuos o derrames.

También se advierte que podrían presentarse cambios en la abundancia y distribución de especies de flora y fauna, por lo que las empresas promotoras plantean diversas medidas de prevención y mitigación.

Energía para picos de demanda

De concretarse, los sistemas de almacenamiento permitirían disponer de reservas de energía eléctrica para atender picos de consumo, especialmente durante los periodos de calor intenso, cuando el uso masivo de aire acondicionado provoca sobrecargas en la red.

En ciudades de la Riviera Maya, como Playa del Carmen, estas situaciones han derivado en apagones en colonias y fraccionamientos durante temporadas de alta demanda eléctrica.