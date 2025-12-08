Reabren escalinata Nohoch Mul en zona arqueológica de Cobá, Q. Roo

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La secretaria de Cultura federal, Claudia Curiel de Icaza, inauguró este domingo la nueva escalinata del Nohoch Mul, uno de los basamentos prehispánicos más representativos de la Zona Arqueológica de Cobá, en Quintana Roo, y el más elevado en el norte del área maya. También se realizó la apertura de la nueva Unidad de Servicios, realizada como parte del Programa de Mejoramiento de Zonas Arqueológicas (Promeza), vinculado con el Tren Maya.

También recordó que el Promeza atiende a 11 sitios de Quintana Roo con una visión integral (investigación, conservación, infraestructura y acceso cultural).

La instalación de la escalinata, aprobada por el Consejo de Arqueología (CA) del INAH, se realizó con pleno apego a las normas internacionales de restauración de monumentos arqueológicos y responde a las demandas sociales que visitantes y ejidatarios planteaban desde 2019, cuando se suspendió el ascenso debido al desgaste natural que, acentuado por el intenso tránsito de turistas, se había causado a sus escalones originales.

La intervención fue precedida por un levantamiento topográfico de cada escalón del Nohoch Mul –gran montículo, en maya yucateco–, desde su base hasta su cúspide, que proporcionó un modelo preciso de oquedades y relieves. Los datos obtenidos permitieron a los expertos conocer los espacios exactos para instalar la estructura contemporánea, de una forma segura y funcional, con las labores de consolidación preventiva, renivelación de escalones y microsondeos para la inserción de los citados anclajes.

Joel Omar Vázquez, titular del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), resaltó que, durante su auge entre 200 y 600 d.C., dicha urbe tuvo una extensión de 70 kilómetros cuadrados y albergó alrededor de 50 mil habitantes. Su esplendor se debió a las redes comerciales que tendió con otras ciudades mayas como Chichén Itzá, Ichkabal, e incluso con Tikal y otras ubicadas en la costa del Caribe.

Explicó que, desde 1972, el INAH realiza un trabajo sistemático en el sitio y, de manera reciente, en el marco del Promeza, los análisis epigráficos que se desprenden de su proyecto arqueológico han podido definir su fecha de fundación, el 12 de mayo de 569 d. C.

