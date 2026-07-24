Lanzan campaña contra megaproyectos en Paamul-Punta Venado

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PLAYA DEL CARMEN.- Ciudadanos y organizaciones ambientalistas iniciaron una campaña de recolección de firmas para solicitar la cancelación del Proyecto Venado y del Complejo Ecoturístico Riviera Maya, desarrollos previstos en el corredor costero Paamul-Punta Venado, al sur de Playa del Carmen.

La petición, difundida a través de la plataforma Change.org, también plantea el rechazo a futuros proyectos inmobiliarios que puedan afectar áreas naturales protegidas ubicadas en esa zona del litoral quintanarroense.

Hasta el momento, la iniciativa ha reunido más de 2 mil 800 firmas de personas que solicitan preservar el corredor costero y evitar la expansión de desarrollos turísticos de gran escala.

Los promoventes sostienen que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) autorizó ambos proyectos, los cuales contemplan la construcción de 680 habitaciones hoteleras, 50 suites especiales y 33 residencias.

Asimismo, aseguran que al revisar los expedientes oficiales localizaron documentos en los que la Dirección Técnica de la dependencia habría advertido que las medidas de mitigación ambiental propuestas resultaban insuficientes para autorizar las obras.

De acuerdo con la petición, los predios involucrados se ubican dentro de la Reserva de la Biosfera Caribe Mexicano, donde se han documentado al menos 24 especies protegidas, entre ellas el mono araña y diversas especies de tortugas marinas.

Los ambientalistas cuestionan que las autorizaciones hayan sido otorgadas pese a esos señalamientos y advierten que el desarrollo turístico podría generar impactos acumulativos sobre uno de los últimos corredores costeros con bajo nivel de urbanización en la Riviera Maya.

Entre los argumentos expuestos destacan que la zona comprende la Reserva de la Biosfera Caribe Mexicano y el Área de Protección de Flora y Fauna Felipe Carrillo Puerto, alberga playas de anidación de tortugas marinas, funciona como corredor biológico para fauna silvestre y contiene ecosistemas como manglares y arrecifes que contribuyen a reducir la erosión costera y los efectos de los huracanes.

La petición señala que la autorización de desarrollos turísticos dentro o en las inmediaciones de áreas naturales protegidas podría comprometer los objetivos de conservación de la región y favorecer una expansión urbana que modifique de forma permanente los ecosistemas del corredor Paamul-Punta Venado.

Por ello, los promoventes solicitan la cancelación de los proyectos autorizados y piden que las autoridades ambientales rechacen futuras iniciativas inmobiliarias que representen riesgos para la biodiversidad y el patrimonio natural de esa franja costera.