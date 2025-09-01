Realizan ceremonia de purificación y consagración de bastones de mando de la nueva Corte 

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente electo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar, aseguró que se integrará una nueva Corte donde “el pensamiento y el corazón no lo va a guiar el poder ni el dinero sino el servicio al pueblo, el servicio a cada uno de ustedes”.

Esto durante la ceremonia de consagración de los bastones de mando, durante el evento señaló que quisieron iniciar actividades “con la guía de nuestras sabias y de nuestros sabios”.

“Quiero decirles que estamos haciendo un equipo importante para arrancar la nueva Suprema Corte con otra visión, con otro espíritu y con otro ánimo”, puntualizó Hugo Aguilar.

Además agradeció la presencia de los nuevos ministros y ministras que integrarán lo que dijo será “la nueva SCJN” y añadió “tengan la seguridad que es una corte distinta diferente a las anteriores”.

La ceremonia contó con la participación de invitados provenientes de Oaxaca y San Juan Chamula. Se autorizó el acceso únicamente a 60 personas, con un operativo de control que incluyó cercas metálicas, personal de resguardo y ambulancias del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas.

Las y los ministros que integrarán el máximo tribunal del país a partir de este 1 de septiembre son Hugo Ortiz Aguilar, Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf, María Estela Ríos González, Giovanni Azael Figueroa Mejía, Irving Espinosa Betanzo, Arístides Rodrigo Guerrero García y Sara Irene Herrerías Guerra.