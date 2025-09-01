Monreal confirma que no hay acuerdo para renovar mesa directiva del Congreso

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.– Ricardo Monreal informó que dado a que no pudieron llegar a un acuerdo sobre la integración de la nueva mesa directiva, la Cámara de Diputados determinó la noche del domingo que la mesa que concluía funciones este día, seguirá trabajando hasta el 5 de septiembre a la espera de que los grupos parlamentarios lleguen a un consenso.

Luego de un día de intentar acuerdos con todos los partidos, Monreal dijo que no preveía que se renovara el domingo la presidencia de San Lázaro, y que será el 6 de septiembre la fecha límite para que elijan una fórmula aprobada por las dos terceras partes del Congreso.

“Lo que les puedo decir es que voy a plantear llevar a cabo la sesión. Hoy no creo que renovemos mesa directiva, va a ser hasta los próximos días. No hemos logrado el consenso sobre esta situación, aunque tengo confianza de que lo vamos a lograr, lo vamos a llevar a cabo pero hoy no va a ser fácil”, mencionó Monreal.

Con ello, la actual mesa directiva, presidida por el morenista Sergio Gutiérrez Luna, se extenderá cinco días, es decir, durante esta semana.

Se prevé que en este lapso se logre un acuerdo, y de lo contrario México entraría en una “crisis política constitucional” al no lograr renovar la mesa directiva del Congreso.

Fuente: El Financiero