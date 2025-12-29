Gobierno federal logra acuerdo y pone fin a la huelga de Cananea

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras 18 años de conflicto, la huelga de los trabajadores mineros de Cananea, Sonora, llegó a su fin, informó la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez. El acuerdo fue formalizado mediante la firma de un convenio que garantiza acceso a seguridad social y diversos beneficios tanto para los trabajadores como para las viudas de los operarios.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la titular de la Segob calificó el acuerdo como un hecho histórico y destacó que se trata de una de las huelgas más prolongadas en la historia del país. Señaló que el proceso no fue sencillo y requirió la colaboración de múltiples actores, pese a las resistencias que se presentaron durante las negociaciones.

Rodríguez explicó que el convenio contempla la implementación de un Plan Integral de Justicia Ambiental y Justicia Social, para el cual se destinarán recursos por un total de 2 mil 222 millones de pesos, enfocados tanto en la atención de los trabajadores como en la remediación de los daños ocasionados por la contaminación del río Sonora.

Detalló que el fondo se conforma con una aportación del 70 por ciento por parte de Grupo México, equivalente a mil 500 millones de pesos, además de 59 millones ya depositados ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en años anteriores. El gobierno federal contribuirá con 483.6 millones de pesos, mientras que el gobierno de Sonora aportará 180 millones, alcanzando así una inversión total de 2 mil 222.6 millones de pesos.

Por su parte, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, reconoció el papel de la presidenta Claudia Sheinbaum para destrabar este conflicto histórico, al tiempo que destacó la resolución paralela del problema de contaminación del río Sonora, ambos heredados de administraciones anteriores.

Durazo afirmó que con este acuerdo se cierra una etapa de abandono institucional y se abre un nuevo capítulo de justicia social y ambiental para la región.