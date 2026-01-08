Reconoce Mara Lezama al personal de Servicios Generales, pieza clave en imagen urbana y eventos

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- Con un mensaje de reconocimiento y profundo respeto, la gobernadora Mara Lezama Espinosa visitó a las y los trabajadores de Servicios Generales de la Oficialía Mayor de SEFIPLAN, a quienes agradeció personalmente la labor constante y fundamental que realizan todos los días en favor de las y los quintanarroenses.

Durante la visita a la Dirección General de Administración de Bienes y Servicios de la SEFIPLAN, la Gobernadora agradeció el trabajo de cada una de las personas, sobre todo en este gobierno diferente, que trabaja 24/7 y lo hace en territorio, en 5 años, para atender lo que no hicieron los gobiernos anteriores.

Expresó que en el tema de salud se gestiona mejor infraestructura para tener más hospitales, más clínicas, mejorar la calidad de vida de la población y que Chetumal siga siendo la capital, con Hospital General, con una Expo Feria que no sea de terracería con el Parque Quintana Roo, con un Hospital Oncológico. Para que los derechohabientes del ISSSTE tengan un hospital general y no tengan que viajar a otras ciudades.

Mara Lezama subrayó que el trabajo del personal de Servicios Generales de la Oficialía Mayor es clave en la estrategia que busca no solo mejorar la imagen urbana, sino también fortalecer el sentido de pertenencia, el orgullo comunitario y el bienestar de las familias, a través de acciones permanentes de limpieza y mantenimiento de calles, parques, espacios públicos y monumentos históricos.

“Estamos, y ustedes lo saben mejor que nadie, apoyando también en labores municipales, porque al final en el municipio el dinero no alcanza y todo este equipo es el que le ha dado vida a los parques, que les han quedado preciosos. Gracias, muchas gracias, y en este gobierno eso hacemos, no es que le toca a cada quien, sino la voluntad de hacer lo que tengamos que hacer”, les dijo la Gobernadora.

En total, son 300 trabajadoras y trabajadores de Oficialía Mayor, los que se dividen en 5 áreas: mantenimiento, logística, administrativa, recuperar y transformar, y zona norte. La Dirección General de Administración de Bienes y Servicios es parte fundamental para la realización de eventos estatales y federales.

En el evento estuvieron presentes el Oficial Mayor, Adrián Díaz Villanueva, y el director general de Administración de Bienes y Servicios, Juan Miguel Ríos Rodríguez, quienes coincidieron en destacar la calidad humana, la vocación de servicio y el esfuerzo diario del personal de Servicios Generales, subrayando su aportación al bienestar y desarrollo de Quintana Roo.