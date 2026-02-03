Red de factureras ligada a Adán Augusto obtuvo contratos millonarios en Playa del Carmen

Comparte esta Noticia

PLAYA DEL CARMEN.- Tras la salida de Adán Augusto López Hernández de la coordinación de Morena y de la presidencia de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Senado, la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) publicó un reportaje que documenta el alcance de una presunta red de empresas factureras surgida durante su gobierno en Tabasco y sus posibles vínculos con Hernán Bermúdez Requena, señalado como líder del grupo criminal “La Barredora”.

La investigación, titulada “La barredora guinda”, identifica como uno de los personajes centrales de esta red a Alejandro Márquez Rodríguez, alias “El Ganso”, amigo cercano de Adán Augusto López y socio, administrador o apoderado de diversas empresas beneficiadas con contratos públicos.

Una de esas compañías, Proyectos, Obras y Suministros del Sureste S. A. de C. V., extendió sus operaciones a Quintana Roo durante el actual gobierno municipal de Playa del Carmen. De acuerdo con el reportaje, la empresa ha recibido casi 80 millones de pesos en contratos en menos de un año y cuatro meses.

MCCI señala que “El Ganso”, quien incluso acompañó a Adán Augusto López durante su gira como aspirante presidencial de Morena en 2024, acumuló 106 contratos públicos durante el sexenio del exsecretario de Gobernación y el de su sucesor en Tabasco, Carlos Manuel Merino Campos. Bajo un esquema similar, se convirtió en proveedor del ayuntamiento de Playa del Carmen.

Contratos en Playa del Carmen

Desde el último trimestre de 2024, al inicio de la administración municipal actual, Proyectos, Obras y Suministros del Sureste obtuvo tres contratos relevantes con la Secretaría de Servicios Públicos Municipales. En noviembre recibió dos asignaciones: una por hasta 8 millones de pesos para mantenimiento y refacciones de maquinaria ligera, y otra por 10 millones de pesos para el suministro e instalación de llantas y rines del parque vehicular.

En diciembre se le otorgó un tercer contrato por más de 3 millones de pesos para trabajos de mantenimiento y rehabilitación del edificio administrativo de la dependencia, lo que marcó el paso de servicios automotrices a obras de construcción.

Durante 2025, la relación contractual continuó. El ayuntamiento le asignó un contrato de hasta 27.6 millones de pesos para mantenimiento de maquinaria durante todo el año, además de otro por 30 millones de pesos para el suministro de llantas y rines, vigente del 19 de marzo al 31 de diciembre.

MCCI advierte que estos son únicamente los contratos conocidos, ya que el gobierno municipal no ha publicado de manera íntegra toda la información sobre sus adjudicaciones.

Una red de factureras

El reportaje sostiene que la empresa de Márquez Rodríguez forma parte de una red integrada por al menos 20 compañías, caracterizada por el uso de domicilios fantasma, prestanombres y simulación de competencia para acaparar contratos públicos. La red se originó en Tabasco y se expandió a al menos seis estados, entre ellos Quintana Roo, además de dependencias federales como Conagua y Segalmex.

Según MCCI, documentos oficiales vinculan esta estructura con inmuebles y empleados relacionados con la familia Bermúdez Requena, así como con el uso recurrente de las mismas notarías y representantes legales. Las asignaciones documentadas superan los 2 mil 360 millones de pesos.

La investigación describe un patrón en el que trabajadores, choferes, oficinistas y beneficiarios de programas sociales aparecen registrados como socios o apoderados de empresas que, en los hechos, funcionarían como fachadas de los verdaderos beneficiarios.

Empresas ligadas a “El Ganso”

MCCI documenta que Proyectos, Obras y Suministros del Sureste fue creada en julio de 2015 en Villahermosa y ha obtenido 143 millones de pesos en contratos. En mayo de 2025, Alejandro Márquez Rodríguez cedió la administración de la empresa a Cristina Cisneros Huerta, una mujer residente de una comunidad rural cuyo nombre aparece en padrones de programas sociales.

La compañía comparte domicilio con Constructora e Inmobiliaria Mexicana Mross, también ligada a Márquez Rodríguez, que ha recibido casi 15 millones de pesos en contratos. Asimismo, el empresario creó en 2019 la firma International Oil Fluid, la cual ha obtenido más de 324 millones de pesos, en asociación con otros integrantes de la red.

Simulación de competencia

El reportaje documenta casos de simulación de competencia en procesos de contratación, como uno realizado por Conagua en mayo de 2024, donde participaron tres empresas vinculadas entre sí —incluida la de “El Ganso”— y que compartían domicilios fiscales.

Otro caso expuesto involucra a Segalmex, que asignó 113 millones de pesos a una empresa ligada a una facturera, pese a que carecía de experiencia y capacidad operativa, en plena crisis por el mayor escándalo de corrupción del sexenio pasado.

Sin respuesta del excoordinador

MCCI informó que buscó la postura de Adán Augusto López Hernández mediante un cuestionario enviado a su correo institucional en el Senado, pero no obtuvo respuesta antes de la publicación del reportaje. El domingo 1 de febrero, el senador anunció su renuncia a la coordinación de Morena y a la presidencia de la Jucopo.

Hernán Bermúdez Requena, señalado como líder de “La Barredora”, continúa siendo procesado por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés.

Con información de Cambio22