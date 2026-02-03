Juzgado de Chetumal mantiene suspensión contra usos de suelo de Perfect Day México

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- El Juzgado Sexto de Distrito, con sede en Chetumal, otorgó la suspensión definitiva contra el cambio de uso de suelo del proyecto turístico Perfect Day México, parque acuático de la naviera Royal Caribbean en Mahahual, por lo que dichas modificaciones no podrán aplicarse mientras se resuelve el juicio de amparo promovido por la organización Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS).

Con esta resolución, el juzgado ratificó la suspensión provisional concedida previamente, luego de que las autoridades señaladas como responsables —la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, el Ayuntamiento de Othón P. Blanco, la presidenta municipal Yensunni Martínez Hernández y la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (Sedetus)— reconocieran la existencia de los actos reclamados, es decir, la modificación de los usos de suelo.

La audiencia para analizar la suspensión se llevó a cabo el 30 de enero, el mismo día en que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró el proyecto por iniciar trabajos de demolición y depósito de escombros sin contar con Manifestación de Impacto Ambiental, además de realizar rellenos en zona de manglar. La decisión judicial fue dada a conocer este lunes por DMAS.

En un comunicado, la organización —representada por la abogada Antonella Vázquez— explicó que la suspensión definitiva ordena mantener paralizados los efectos legales del cambio de uso de suelo, lo que impide que se otorguen permisos, licencias o autorizaciones que permitan avanzar el proyecto mientras se analiza el fondo del juicio.

DMAS señaló que la medida cautelar se sustenta en la posible ilegalidad de los actos impugnados y en el riesgo de daños ambientales de difícil o imposible reparación, por lo que la protección judicial al territorio de Mahahual se mantiene vigente durante todo el proceso legal.

La organización destacó que la resolución se da en un contexto donde ya se han documentado preocupaciones por la presión sobre los ecosistemas de manglar, los impactos acumulativos de proyectos de gran escala y la insuficiente infraestructura ambiental en la zona.

Asimismo, subrayó que la decisión judicial refuerza el principio de que la planeación urbana debe ajustarse a la ley y a criterios ambientales, especialmente cuando están en juego ecosistemas costeros sensibles y el derecho humano a un medio ambiente sano.

“La suspensión confirma que la defensa legal del territorio tiene sustento. No se trata de frenar el desarrollo, sino de garantizar que se respete la ley, la planeación urbana y la protección ambiental de Mahahual”, afirmó la organización, que indicó que el juicio de amparo continuará hasta que el juzgado emita una resolución definitiva.

La Sedetus solicitó retrasar la audiencia al pedir una inspección judicial en los terrenos del proyecto; sin embargo, el juzgado desechó dicha prueba.

Finalmente, la suspensión del cambio de uso de suelo también retrasa la evaluación de la Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto ante la Semarnat, ya que los nuevos usos de suelo son utilizados como base para la regulación ambiental de la obra.