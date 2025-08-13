Reforma electoral, ¿para qué?

Comparte esta Noticia

La última palabra

• Partidos políticos sin vida interna, secuestrados por sus dirigencias que se reparten el presupuesto y las candidaturas plurinominales.

• Partido Verde, caso icónico de la “partidocracia”, al servicio de los negocios económicos y políticos de Jorge Emilio y Manuel Velasco.

Por Jorge A. Martínez Lugo

El problema del sistema de partidos es la llamada “partidocracia”; el poder concentrado de las dirigencias de los partidos políticos.

El cáncer del sistema de partidos actual en México, es que carecen de vida democrática interna. Las decisiones son tomadas por sus dirigencias, sean electas o eternas, como los casos del verde y PT, cuyos “dueños” son Jorge Emilio González y Alberto Anaya.

Con el objetivo de renovar los esquemas de representación política, actualizar el sistema de partidos con la nueva situación del país después de 2018 y evitar el costo excesivo de las elecciones, principalmente, este lunes 11 quedó instalada la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, que encabeza Pablo Gómez.

Desde ya, la oposición se ha lanzado contra la reforma, calificándola de “retroceso” o “el fin de la democracia”. Entonces, reforma ¿para qué?

Después que la iniciativa de reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador quedó en pausa, ahora la presidenta Claudia Sheinbaum retoma el tema, que marcará agenda durante 2025 y 2026.

El Partido Verde ha mostrado escozor ante dicha reforma, ya que uno de los temas que estarán en los foros y debates será el sistema de representación proporcional. En este caso, las llamadas candidaturas “pluris” son la figura más cuestionada ya que fue desnaturalizada desde un principio; nacieron para representar a las minorías y se convirtieron en espacios para las cúpulas de los partidos, que se las reparten como un patrimonio personal.

En Morena también existen casos, como el del diputado morenista Sergio Gutiérrez Luna, quien “consiguió” una diputación federal pluri en el PT para su esposa Diana Karina Barreras, viralizada como “dato protegido”.

La figura de las diputaciones y senadurías “pluris” podrían desaparecer o cambiar el actual régimen de elección, para que representen votos y no solamente el dedazo de las élites que controlan los partidos.

En el caso del partido de Jorge Emilio, en solitario, no gana elecciones (sus números andan entre 4 y 6%), pero con los votos que le “trasvasan” sus aliados PRI, PAN y ahora Morena, para garantizar mayorías, se ha convertido en el partido “bisagra” usando la extorsión como principal arma política.

VERDE Y PT CRIATURAS DE SALINAS

El Verde lo creó Salinas de Gortari en 1986 porque ya preveía resultado electoral adverso, aunque no esperaba la dimensión de la derrota que sufrió ante Cuauhtémoc Cárdenas, por lo que tuvo que recurrir al fraude abierto con la famosa “caída” del sistema en 1988. En 1989, ya como presidente, Salinas también creó el PT y colocó como dueño único vitalicio a Alberto Anaya, para asegurar mayoría en las Cámaras.

Desde entonces, los pluris no representan a las minorías políticas -para lo cual fueron creados-, sino a las cúpulas de los partidos que se reparten las curules, aunque hayan ganado con votos externos, en su momento del PRI, luego del PAN, luego otra vez del PRI y ahora de Morena.

SOBRE REPRESENTACIÓN VERDE EN QUINTANA ROO

En Quintana Roo, el Verde en la última elección alcanzó en alianza 17% de los votos, pero si fueran en solitario su umbral de votación está entre 4-5%, en lo cual coinciden la mayoría de las encuestas más recientes.

Además, ocupan posiciones estratégicas en el Ejecutivo. Aun así, lo que quieren es gobernar todo el Estado de Quintana Roo con uno de los suyos, ya sea con camiseta verde o camuflajeado como guinda. Caso contrario, amenazan con la extorsión y retirar el apoyo de sus legisladoras y legisladores.

Con este tipo de resistencia, tanto en la oposición como al interior de la 4T, arrancan las consultas, foros, debates, de la reforma electoral que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum, para ser congruente con el modelo de país que representa y que inició con el mandato popular del voto en 2018.

El tema de la reforma política se irá intensificando y marcará agenda en los próximos meses. Podrán participar las organizaciones de todo tipo y la ciudadanía a título personal. Usted tiene la última palabra.