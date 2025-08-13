Un antes y un después para el deporte playense; la Unidad Deportiva Playa del Carmen estrena pasto sintético

Comparte esta Noticia

PLAYA DEL CARMEN.- Donde antes había abandono, hoy hay esperanza. Gracias a una inversión histórica del Gobierno Municipal que encabeza Estefanía Mercado, la cancha de futbol soccer de la Unidad Deportiva Playa del Carmen, en donde se ubica en el emblemático Poliforum, cuenta, por primera vez en su historia, con pasto sintético, marcando un antes y un después para el deporte en la ciudad.

Este espacio, durante años olvidado, ha sido transformado en un lugar digno para el desarrollo deportivo y la convivencia familiar. Esta obra es parte de la inversión de 100 millones de pesos destinada a la modernización y rescate de instalaciones deportivas en toda la ciudad.

“La transformación de la unidad Deportiva del Poliforum es un símbolo de lo que queremos para Playa del Carmen: espacios vivos, dignos y listos para impulsar el talento de nuestra gente. El deporte es vida, es comunidad y es futuro, y por eso no nos detenemos, vamos por la segunda cancha con pasto sintético”, afirmó la presidenta municipal.

La intervención no solo moderniza la infraestructura, sino que también fortalece el tejido social, promueve hábitos saludables y ofrece a niñas, niños, jóvenes y adultos un espacio seguro para entrenar y convivir.

Con acciones como esta, el Gobierno de Playa del Carmen reafirma que la prosperidad para todas y todos se construye recuperando y dignificando los espacios públicos que son el corazón de la comunidad.