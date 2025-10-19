Regresa el SAT de Q. Roo propiedades embargadas al exgobernador Roberto Borge

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- Dos propiedades ubicadas en Cozumel, que permanecían embargadas desde 2018, fueron devueltas al exgobernador Roberto Borge Angulo, actualmente preso en un penal de Morelos por delitos relacionados con la función pública durante su gestión en Quintana Roo.

De acuerdo con documentos del Registro Público de la Propiedad y el Comercio consultados por Proceso, la orden de liberación fue emitida por el Servicio de Administración Tributaria de Quintana Roo (SATQ), bajo control de funcionarios vinculados a Morena.

Las propiedades fueron originalmente aseguradas en 2018 por instrucción de un juez de Control de Chetumal, a solicitud de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), junto con otros cinco inmuebles en Chetumal, Playa del Carmen y Cozumel. La medida buscaba impedir que el exmandatario y su familia dispusieran de los bienes mientras enfrentaba procesos judiciales.

Sin embargo, en febrero de este año, los predios ubicados en avenida Juárez número 660 y avenida Rafael E. Melgar con calle 5, número 399, fueron liberados a favor de la familia Borge, lo que les permite nuevamente disponer de ellos.

El exgobernador enfrenta cargos por uso de recursos de procedencia ilícita, tras la venta irregular de 22 inmuebles del patrimonio estatal, con un daño estimado en más de 900 millones de pesos. En julio pasado, un Tribunal Colegiado de Apelación de Morelos modificó su estatus legal, al considerarlo no sólo cómplice sino líder de la red de corrupción inmobiliaria que operó durante su mandato (2011–2016).