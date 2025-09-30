Reitera Claudia Sheinbaum negativa de cuarto muelle en Cozumel

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró que el proyecto del cuarto muelle para cruceros en Cozumel no se construirá, pese a que la empresa promotora mantiene recursos legales en curso.

Desde Palacio Nacional, la mandataria explicó que la decisión se tomó por dos motivos principales: el rechazo de una parte importante de la población cozumeleña y el riesgo ambiental que representaba la obra sobre el arrecife Villablanca.

“Semarnat retiró el resolutivo de impacto ambiental que se había otorgado y, además, la mayoría de las y los cozumeleños estaban en contra. Entonces, ya no se va a construir”, sostuvo durante su conferencia matutina.

La empresa Muelles del Caribe interpuso la semana pasada un juicio de amparo contra la clausura de un desmonte realizado en el predio del proyecto, ubicado en el malecón costero de la isla. No obstante, el Juzgado Quinto de Distrito rechazó otorgar la suspensión solicitada, al considerar que el interés a proteger es el derecho de la población a un medio ambiente sano.

La clausura fue ejecutada por la Procuraduría de Protección al Ambiente de Quintana Roo en seguimiento a una verificación realizada el pasado 8 de septiembre.

Sheinbaum subrayó que Cozumel ya cuenta con suficientes instalaciones para cruceros y que un nuevo muelle implicaría un riesgo mayor para los ecosistemas marinos.

“Son demasiados muelles para Cozumel y, además, podría dañarse el arrecife”, apuntó.

Aunque la compañía aún podría explorar otras vías legales, la decisión de Semarnat y la postura del Gobierno federal dejan prácticamente sin margen al proyecto.