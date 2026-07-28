Alertan riesgo en carretera Mahahual-Uvero por erosión provocada por sargazo

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MAHAHUAL.- Prestadores de servicios turísticos de la Costa Maya solicitaron al Gobierno de Quintana Roo destinar recursos del fondo de cruceristas para rehabilitar la carretera que comunica Mahahual con Uvero, al advertir que el avance del sargazo ha provocado una severa erosión que ya afecta cerca de la mitad de la vía.

Mientras se pone en marcha el programa integral para atender el recale de sargazo en el litoral quintanarroense, los empresarios señalaron que las condiciones del camino representan un riesgo tanto para los turistas que llegan a la región como para trabajadores, habitantes y prestadores de servicios que lo utilizan de manera cotidiana.

Indicaron que esta carretera es una de las principales rutas de acceso hacia clubes de playa y centros recreativos ubicados al norte de Mahahual, por lo que su deterioro impacta directamente la actividad turística de la Costa Maya.

Ante esta situación, hicieron un llamado a la Secretaría de Obras Públicas (SEOP), a la Secretaría de Turismo de Quintana Roo (Sedetur) y al Ayuntamiento de Othón P. Blanco para que intervengan de manera preventiva y eviten que el mal estado del camino derive en accidentes.

Los prestadores de servicios recordaron que el Gobierno del Estado dispone de recursos provenientes del Derecho de Saneamiento Ambiental aplicado a los cruceristas, así como del fondo de cruceristas, por lo que consideraron que estos recursos podrían destinarse a la rehabilitación de esta vía.