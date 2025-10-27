Repara naviera avenida de acceso al muelle de Mahahual

Comparte esta Noticia

MAHAHUAL.- La naviera Royal Caribbean Cruise Line inició los trabajos de reconstrucción de la avenida de acceso al puerto de cruceros de Mahahual, una obra largamente esperada por habitantes y comerciantes de la colonia Las Casitas, quienes por años han solicitado su rehabilitación.

Las labores comenzaron con la reparación de los baches de mayor tamaño en la avenida del Puerto y sus calles paralelas, una zona que, al no estar municipalizada, obliga a la compañía a realizar directamente las obras de mantenimiento.

De acuerdo con representantes de la empresa, el proyecto contempla también la modernización del alumbrado público y la instalación de nueva señalización vial, con el objetivo de mejorar la seguridad para peatones y automovilistas. Se prevé que los trabajos concluyan antes del inicio de la temporada alta de invierno.

La intervención forma parte de los compromisos asumidos por Royal Caribbean con el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Othón P. Blanco para fortalecer la infraestructura de acceso al puerto de cruceros, considerado uno de los más importantes del Caribe mexicano.

La rehabilitación se produce tras las protestas registradas en agosto pasado, cuando residentes y empresarios locales exigieron la reparación inmediata de la vialidad, argumentando que el deterioro del pavimento afectaba la imagen del destino y ponía en riesgo la llegada de visitantes.