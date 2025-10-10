Reportan pérdidas millonarias por fallas en abasto de combustible en Cancún

Comparte esta Noticia

CANCÚN.- Tras tres días de fallas en el suministro de combustible en Cancún, se reportaron pérdidas económicas superiores a los 25 millones de pesos, informó la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Quintana Roo.

De acuerdo con reportes recabados por el organismo empresarial, entre el 30 y el 40 por ciento de las gasolineras del municipio de Benito Juárez presentaron afectaciones parciales o totales.

Aunque no se informó de manera oficial sobre una causa en específico, los trabajadores de las gasolineras, así como usuarios, reportaron problemas con el funcionamiento de las bombas de suministro, falta de sistema de pago y del uso de otros mecanismos de cobro.

“La situación ha repercutido de manera inmediata en la ciudadanía, que enfrenta filas de hasta dos horas para abastecer sus vehículos, y en el sector productivo, que observa una reducción en la movilidad de trabajadores”, indicó.

Esto generó en las empresas retrasos logísticos, cancelaciones de servicios y paros operativos en transporte y distribución. Pese a que el gobierno de Quintana Roo informó que la afectación había sido superada en 96 por ciento, la cámara empresarial indicó que el daño económico podría seguir creciendo y superar los 80 millones de pesos.

“El organismo empresarial hace un llamado urgente a Petróleos Mexicanos, a la Secretaría de Energía y a las autoridades estatales y municipales para que se restablezca a la brevedad el sistema de despacho digital y se brinde información clara, oportuna y transparente a la ciudadanía. La opacidad o la demora agravan la especulación, la desconfianza y la tensión social”, dijo.

Fuente: El Heraldo de México