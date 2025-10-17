Reprueba presidenta restricciones del edil Diego Castañón para acceder a playas de Tulum

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.– El acceso a las playas no debe estar “limitado a quien tiene recursos económicos”, advirtió la presidenta Claudia Sheinbaum, luego de que el alcalde de Tulum, Diego Castañón, anunciara las ‘condiciones’ para que las personas pudieran disfrutar de esos espacios.

Calificó como ilegal que restauranteros y hoteleros de las playas de Tulum mantengan el control para permitir o negar el paso, en perjuicio de las personas originarias o turistas, sin importar su nacionalidad.

La mandataria afirmó en conferencia de prensa que la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, ya atiende la situación que ocurre en Tulum, ante lo que parece un intento de privatización de las playas y la reducción del acceso a través del Parque del Jaguar.

“Le pedí a la secretaria de Turismo que atendiera el tema de Tulum, porque uno es lo que dices, hoteleros que evitan que haya acceso a las playas, lo cual es ilegal, o que controlan el acceso a las playas, y la otra es el tema del Parque del Jaguar que protege la zona arqueológica, pero al mismo tiempo dejó un espacio más pequeño para el acceso a las playas”, señaló Sheinbaum.

Adelantó que la próxima semana la secretaria Rodríguez Zamora presentará un informe sobre los acuerdos alcanzados, ya que recientemente se legisló para prohibir cobros o restricciones en las playas del país.

Y es que en medio de un descenso en la llegada de turistas, el alcalde Diego Castañón intentó implementar un programa de libre acceso a las playas, pero la iniciativa generó polémica y descontento, pues el edil anunció que los turistas podrían ingresar a las playas a través de los establecimientos locales, bajo ciertas condiciones que sólo favorecen a los empresarios.

Castañón explicó que estaba prohibido ingresar con alimentos, bebidas, hieleras o sombrillas, y que los visitantes debían consumir en los negocios para disfrutar del espacio.

