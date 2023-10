Respalda AMLO a Samuel García en su solicitud de licencia

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador le deseó suerte al gobernador de Nuevo León, Samuel Garcia, luego que este último pidió licencia al Congreso de su estado para buscar la candidatura presidencial de la República en 2024 con su partido Movimiento Ciudadano (MC).

“Yo apoyo a Samuel, porque es el gobernador de Nuevo León, además, hemos tenido buena relación de respeto, aún cuando somos de organizaciones, o los orígenes de nuestras organizaciones son distintos, en el Gobierno hemos actuado de manera coordinada”.

López Obrador también se deslindó del proceso electoral del próximo año al expresar que no le corresponde opinar de él, sin embargo dijo en torno a las aspiraciones presidenciales de García Sepulveda: “ya no me corresponde, pero siempre desearle lo mejor a Samuel, siempre”.

Ayer, miércoles, el Congreso del estado de Nuevo León admitió darle una licencia temporal de 6 meses al gobernador Samuel García para separarse de su cargo y que pueda competir como candidato presidencial de Movimiento Ciudadano.

Asimismo, los congresistas neoleoneses nombraron al panista José Arturo Salinas gobernador interino.

Salinas es el presidente del Poder Judicial de Nuevo León y su interinato como gobernador estará vigente del 2 de diciembre del 2023 al 2 de junio de 2024.

Es de destacar que el hoy gobernador con licencia, Samuel García, se opuso a este nombramiento y lo calificó como ilegal.

Fuente: El Sol de México