Supervisa Estefanía Mercado obras de repavimentación en puente vehicular y la avenida Flor de Ciruelo

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PLAYA DEL CARMEN.- La presidenta municipal Estefanía Mercado supervisó los trabajos de repavimentación del puente vehicular y de la avenida Flor de Ciruelo, que son obras estratégicas que fortalecerán la seguridad vial y mejorarán la movilidad de miles de automovilistas que transitan diariamente por la zona.

Acompañada por la secretaria de Infraestructura y Obras Públicas, Dorys Ake Sierra, la Alcaldesa recorrió el paso superior y las vialidades paralelas para constatar el avance de las labores, las cuales forman parte del programa de mejoramiento de la infraestructura vial que impulsa el Gobierno Municipal.

La obra en el puente contempla la colocación de carpeta asfáltica de siete centímetros de espesor en las rampas de acceso y de cinco centímetros en la superestructura del puente.

Además, incluye la aplicación de señalamiento horizontal con pintura termoplástica en líneas continuas y discontinuas, la instalación de vialetas con doble reflejante, pintura en muretes y parapetos, así como la colocación de señalamiento vertical.

Con estas acciones se interviene una superficie total de 3,016.46 metros cuadrados, con el objetivo de brindar mayor seguridad a conductores y mejorar las condiciones de circulación en esta vialidad.

“Ya concluimos el escarificado y la compactación para colocar una nueva carpeta asfáltica de calidad, muy distinta al pavimento delgado que existía anteriormente”, comentó Estefanía Mercado.

Asimismo, se lleva a cabo la repavimentación de la avenida Flor de Ciruelo, de la cerrada Caleta 2 a la avenida de la Estrella, en la que se colocará una carpeta asfáltica de 5 cm de espesor, aplicación de señalamiento horizontal con pintura termoplástica en líneas continuas y discontinuas, colocación de señalamiento vertical, así como instalación de boyas y vialetas para mejorar la seguridad y señalización vial, abarcando un total de 12,186.41m2.

“También iniciamos los trabajos en las laterales, por lo que los cierres serán parciales para mantener la circulación y reducir las afectaciones. Les pido estar atentos a nuestros avisos oficiales sobre las adecuaciones viales. Sabemos que toda obra genera algunas molestias temporales, pero los beneficios serán para miles de familias que transitan diariamente por esta importante vialidad”, explicó.

Para la realización de las dos obras se destinarán más de 25 millones de pesos provenientes del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Fortamun).

Durante el recorrido de supervisión, la Presidenta Municipal reiteró que su administración continuará impulsando obras que fortalezcan la movilidad, eleven la seguridad vial y contribuyan a la transformación de Playa del Carmen con infraestructura moderna, funcional y duradera.

Estas obras reflejan el compromiso del gobierno encabezado por Estefanía Mercado de seguir invirtiendo en infraestructura de calidad que responda a las necesidades de las y los playenses.