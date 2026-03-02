Restauranteros de Cancún apuestan capital para aprovechar fiebre del Mundial

Comparte esta Noticia

CANCÚN.- La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en Cancún comenzó desde ahora la planeación para aprovechar la temporada mundialista, con expectativas de incrementar ventas y atraer a más comensales durante las semanas que duren los partidos.

Perla Flores Navarro, presidenta del organismo empresarial, explicó que en esta edición los horarios de los encuentros resultan favorables para el mercado mexicano, a diferencia de otros torneos en los que los juegos se transmitían de madrugada, lo que limitaba el consumo en establecimientos. Señaló que el sector es amplio y diverso, pues abarca desde restaurantes tipo fan dining hasta negocios pequeños enfocados principalmente en alimentos.

La proyección del gremio es lograr un aumento en ventas de entre 20 y 30 por ciento, especialmente en los días en que participe la Selección Mexicana y en las etapas finales del campeonato, que tradicionalmente generan mayor interés entre los aficionados.

Para capitalizar la oportunidad, diversos establecimientos contemplan invertir en pantallas, sistemas de audio y adecuaciones en sus espacios. También prevén reforzar plantillas laborales y capacitar a su personal para atender el incremento en la demanda de alimentos y bebidas.

Además, algunos negocios analizan diseñar menús especiales, lanzar promociones, incorporar decoración temática y desarrollar campañas publicitarias alusivas al torneo. Incluso restaurantes que no operan como sport bar estudian habilitar áreas para transmitir los encuentros, ante la previsión de mayor afluencia de clientes.

De manera paralela, el sector mantiene coordinación con autoridades para cumplir con disposiciones en materia sanitaria y de protección al consumidor durante este periodo, en conjunto con instancias federales.

Aunque se trata de un impulso temporal, la dirigencia empresarial considera que el Mundial representará una oportunidad importante para dinamizar el consumo y fortalecer la actividad económica del sector restaurantero en Cancún.