Supervisa Mara Lezama restauración de la Casa del Estudiante Indígena en Chetumal

CHETUMAL.- La gobernadora Mara Lezama Espinosa supervisó los trabajos de restauración y reconstrucción de la Casa del Estudiante Universitario Indígena de Chetumal, un inmueble que permaneció abandonado durante años y que nunca llegó a operar.

Durante el recorrido, Mara Lezama recordó que el sitio fue encontrado en condiciones de abandono total, vandalizado y en ruinas, pese a haber sido concebido originalmente como un espacio de apoyo para estudiantes indígenas.

Tras dialogar con la rectora de la Universidad Autónoma de Quintana Roo (Uqroo), Consuelo Natalia Fiorentini Cañedo, se determinó rescatar el inmueble y transformarlo en un verdadero hogar para jóvenes universitarios indígenas.

La Casa del Estudiante, ubicada en la calle Cedro, entre Heriberto Frías y Universidad, en la colonia del Bosque, está siendo prácticamente reconstruida en su totalidad, debido a que no contaba con las condiciones mínimas para ser habitada y no había recibido inversión desde hace muchos años.

Mara Lezama informó que el proyecto contempla una capacidad para 100 estudiantes, 50 mujeres y 50 hombres, quienes contarán con hospedaje, alimentación y espacios adecuados para el estudio, lo que les permitirá continuar su formación académica en la Uqroo en condiciones dignas.

“Vamos muy avanzados”, destacó la Gobernadora, al señalar que esta acción forma parte del compromiso de su administración por garantizar el derecho a la educación y reducir las brechas de desigualdad para las y los jóvenes indígenas del estado.

En la supervisión de avances de obra, la gobernadora estuvo acompañada por el titular del Ifeqroo, Aldo Castro Jiménez; la secretaria de Educación Elda Xix Euán, y la rectora de la Uqroo, Consuelo Natalia Fiorentini Cañedo, con quienes constató que los trabajos registran un avance significativo.