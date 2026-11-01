Mercado inmobiliario de Quintana Roo recupera compradores tras caída de 40% en ritmo de ventas

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CANCÚN.- Tras una caída de alrededor de 40 por ciento en el ritmo mensual de venta del inventario durante el primer semestre de este año, el mercado inmobiliario de Quintana Roo comenzó a recuperar compradores, afirmó Enrique Domínguez, integrante del Consejo Inmobiliario estatal y consejero nacional de AMII.

El representante explicó que compradores e inversionistas pospusieron operaciones entre finales de 2025 y principios de 2026. Señaló que la estabilización de precios y mejores expectativas turísticas están favoreciendo el regreso de quienes habían aplazado sus decisiones.

La desaceleración también provocó ajustes en los valores de venta, lo que podría ayudar a comercializar condominios que permanecían disponibles. Según Domínguez, esas unidades presentan señales de mayor movimiento respecto de los primeros seis meses del año.

Consideró que la recuperación del turismo contribuye a fortalecer la confianza para invertir. Como referencia, mencionó un registro reciente de más de 400 vuelos, aunque no identificó el aeropuerto ni el periodo correspondiente.

Añadió que nuevas marcas y proyectos mejoran las perspectivas del sector, pero advirtió que la recuperación será gradual y dependerá de la continuidad de la demanda y de la estabilidad de los precios en los próximos meses.