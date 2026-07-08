SSC incorpora armas Taser para policías turísticos de seis municipios de Quintana Roo

Comparte esta Noticia

Foto: Saraí Reyes

CANCÚN.- La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Quintana Roo inició de manera oficial la incorporación de 16 dispositivos de descarga eléctrica tipo Taser, los cuales serán utilizados por policías turísticos de seis municipios como una alternativa menos letal durante intervenciones de alto riesgo.

De acuerdo con la dependencia, el propósito de esta medida es dotar a los elementos de una herramienta de control intermedio que permita neutralizar a personas con resistencia activa, reduciendo la necesidad de recurrir al uso de armas de fuego.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Julio César Gómez Torres, explicó que estos dispositivos están contemplados en la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza como armas menos letales, por lo que únicamente podrán portarlas agentes que hayan recibido capacitación especializada y cuenten con la certificación correspondiente.

“La intención es poder tener una herramienta que permita, en dado caso de tener que neutralizar a una persona que esté en resistencia activa, sin necesidad de utilizar el arma letal”, señaló el funcionario.

En esta primera etapa, la distribución de los equipos quedó de la siguiente manera:

Benito Juárez (Cancún): cuatro dispositivos.

Playa del Carmen: cuatro dispositivos.

Cozumel: dos dispositivos.

Isla Mujeres: dos dispositivos.

Puerto Morelos: dos dispositivos.

Tulum: dos dispositivos.

La capacitación inicial fue impartida durante dos jornadas por especialistas de la empresa Axon, en coordinación con instructores certificados de Estados Unidos. El programa incluyó prácticas con los propios elementos para que conocieran el funcionamiento y los efectos del dispositivo, además de preparar a un grupo de instructores que posteriormente replicará el entrenamiento en cada corporación.

Gómez Torres explicó que las armas Taser funcionan mediante pulsos eléctricos que inmovilizan temporalmente las extremidades de una persona, lo que facilita su aseguramiento sin provocar lesiones permanentes.

“Neutraliza a la persona por unos segundos y no hay consecuencias; prácticamente inmoviliza las extremidades para que el policía pueda realizar la contención y la colocación de los candados de manos”, indicó.

El titular de la SSC recordó que, en diversas intervenciones, policías turísticos han enfrentado a personas armadas con machetes o cuchillos, situaciones en las que anteriormente sólo disponían del uso de armas de fuego para responder.

“Esta herramienta da una posibilidad intermedia de poder utilizar la fuerza que se necesita, sin provocar un daño mayor a las personas”, afirmó.

Finalmente, adelantó que el municipio de Benito Juárez analiza destinar recursos para adquirir más dispositivos y ampliar su disponibilidad, aunque reiteró que su uso seguirá condicionado a una capacitación rigurosa y a la certificación de los elementos que los porten.