Retira Estefanía Mercado vehículos abandonados de las calles con el programa “Operativo Imagen”

PLAYA DEL CARMEN.- Con el retiro de vehículos abandonados en calles de la colonia Nicte Ha, previamente notificados conforme a la normatividad vigente, la presidenta municipal Estefanía Mercado puso en marcha el programa “Operativo Imagen”, una estrategia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Municipal (SSCM) orientada a fortalecer el orden urbano, la seguridad vial y la recuperación del espacio público.

“En Playa del Carmen estamos recuperando el orden. Con el ‘Operativo Imagen’ retiramos de las calles los vehículos abandonados que obstruyen la vía pública y que, además, suelen convertirse en focos de riesgo y de conductas delictivas. La seguridad también empieza por tener calles ordenadas y por dejar claro que nadie puede apropiarse del espacio público”, afirmó la munícipe.

El programa, a cargo de la Dirección de Tránsito de la SSCM, tiene como objetivo mejorar el entorno urbano y fortalecer la percepción de seguridad en las colonias del municipio.

En esta primera etapa se intervino la colonia Nicte Ha, al concentrar el mayor número de solicitudes y reportes ciudadanos relacionados con vehículos abandonados en los últimos días.

Durante el arranque del operativo, la Presidenta Municipal estuvo acompañada por el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Municipal, Carlos Montesinos García, quien informó que el “Operativo Imagen” se extenderá de manera gradual a todas las colonias de Playa del Carmen, con el propósito de erradicar el uso indebido de la vía pública como estacionamiento permanente, así como la ocupación ilegal de banquetas y aceras por parte de talleres mecánicos.

El secretario Montesinos García agradeció la participación de la ciudadanía y subrayó la importancia de las denuncias, ya que permiten identificar con mayor precisión las zonas con mayor incidencia de vehículos abandonados, optimizando así las acciones de retiro y ordenamiento vial.

Destacó que esta información es clave para enfocar los esfuerzos institucionales de manera eficiente, contribuyendo a mejorar la movilidad, la seguridad y la calidad de vida de las y los playenses.

Las unidades retiradas representaban focos de desorden y riesgo, afectando la circulación vehicular y peatonal, así como la seguridad de las familias que habitan en la zona.

Finalmente, la directora de Tránsito, Aureny Sugeydi Martín Manzanilla, quien también acompañó a Estefanía Mercado, señaló que con la implementación del “Operativo Imagen”, el gobierno municipal reafirma que en Playa del Carmen hay autoridad, se respeta la normatividad y se actúa con firmeza para construir una ciudad con viales más seguras, ordenadas y dignas para todas y todos.