Ricardo Anaya pide renunciar a los ‘abrazos, no balazos’ para un acuerdo de colaboración con EU

CIUDAD DE MÉXICO.- Si el Gobierno de México quiere tener colaboración con el de Estados Unidos primero que renuncie a los “abrazos, no balazos”, recomendó Ricardo Anaya, coordinador parlamentario del PAN, ante el sobrevuelo de un dron estadounidense en Tierra Caliente del Estado de México.

En conferencia de prensa, Anaya consideró que se requiere una colaboración “genuina”, pues ir caso por caso no es suficiente.

“Si el gobierno mexicano de veras le quiere entrar al asunto, necesita primero renunciar expresamente a la estrategia de abrazos no balazos, reconocer que fue un fracaso absoluto dejar al crimen organizado expandirse en todo el país, que fue un fracaso total haber ofrecido abrazos a los delincuentes y a partir de ese reconocimiento buscar la firma de un tratado con el gobierno de Estados Unidos, donde haya reglas claras, donde este tipo de casos, lo del sobrevuelo, lo de las extradiciones quede plasmado por escrito de manera transparente, a qué se compromete el gobierno mexicano, a qué se compromete el gobierno estadounidense, cuáles serán las reglas y cuáles son los objetivos”, dijo el excandidato presidencial.

En ese mismo sentido, cuestionó que se estén dando extradiciones caso por caso, como ocurrió el martes con la entrega de 26 criminales de distintos cárteles.

“La solución de fondo no es mandar a 26 hoy y 14 mañana. La solución de fondo es firmar un acuerdo y esa es nuestra posición”.

Reiteró que el gobierno no puede rendirse en el tema.

“Que Morena no esté de brazos caídos y cumpla con su responsabilidad de combatir al crimen organizado; y la segunda, que no haya posibilidad de que haya invasiones que violen nuestra soberanía como decisión unilateral”.

Criticó que ante la ausencia de ese acuerdo formal, sea información que sólo se conozca por la prensa, pese a que el Senado tiene competencia en la política exterior del país.

El panista también acusó que el gobierno abra la discusión de la reforma electoral como distractor del tema de inseguridad.

“Le urge al gobierno que todo el país se ponga a hablar de plurinominales y de financiamiento a partidos para que el país deje de hablar de violencia, de inseguridad, de incertidumbre económica, pero sobre todo para que el país ya no hable de los vínculos de Morena con el crimen organizado”.

Sin embargo, se pronunció porque se le entre al tema para “terminar con la sobrerrepresentación” y se incluya la cancelación de elecciones, cuando se compruebe la injerencia del crimen organizado.

“¿Qué financiamiento nos puede preocupar más que la lana que puedan estar recibiendo narcopolíticos del crimen organizado para financiar sus campañas?

“Pues es que cuando eso suceda, tenemos que anular las elecciones”, anticipó.

Fuente: El Financiero