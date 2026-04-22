Morena y aliados concretan relevo en el INE

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CIUDAD DE MÉXICO.- La Cámara de Diputados designó a tres nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral para un periodo de nueve años, tras un acuerdo entre Morena y sus aliados.

Los nombramientos recayeron en Arturo Manuel Chávez López, director de Talleres Gráficos; Blanca Yassahara Cruz García, presidenta del Instituto Electoral de Puebla, y Frida Denisse Gómez Puga, titular del Órgano Interno de Control del Instituto Electoral de Tamaulipas.

Los tres consejeros ocuparán el cargo del 21 de abril de 2026 al 21 de abril de 2035 y deberán rendir protesta ante el Consejo General del INE a más tardar este martes.

El coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, aseguró que la designación fue resultado de “un proceso transparente y basado en el mérito”.

La votación en el pleno se resolvió con 334 votos a favor y 127 en contra, en medio de una jornada de negociaciones entre Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), que definieron los perfiles a partir de las quintetas propuestas por el comité técnico.

Durante el proceso, quedaron fuera algunos aspirantes considerados fuertes, como Alejandra Tello y Bernardo Valle Monroy, en medio de ajustes en los acuerdos políticos que privilegiaron una integración con dos mujeres y un hombre.

Desde la mayoría legislativa se defendió la legalidad del procedimiento. En tribuna, el diputado del PT, Pedro Vázquez González, sostuvo que los nuevos consejeros deberán actuar con independencia y en defensa del sistema democrático.

En contraste, legisladores de oposición cuestionaron la designación. El diputado del PRI, Samuel Palma César, advirtió que la nueva integración representa un “secuestro” del órgano electoral.

Por su parte, el senador del PAN, Germán Martínez, señaló que el proceso abre la puerta a un debilitamiento del árbitro electoral, al considerar que los perfiles designados carecen de legitimidad de origen.

La renovación del Consejo General del INE ocurre en un contexto político marcado por tensiones entre mayoría y oposición, en vísperas de los procesos electorales de 2027.