Mara Lezama impulsa rehabilitación del parque Los Almendros en Chetumal

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CHETUMAL.- La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, anunció la rehabilitación integral del parque del fraccionamiento Los Almendros, como parte del programa estatal “Que brille Chetumal”, enfocado en la recuperación de espacios públicos.

Durante su recorrido, estuvo acompañada por Marcela Hoy González, quien realizó la solicitud a través del programa “La Voz del Pueblo”, así como por Enrique Chuc Cen, responsable del Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya y las Comunidades Indígenas.

La mandataria informó que los trabajos fueron ejecutados en coordinación con autoridades municipales, con el objetivo de recuperar este espacio comunitario en beneficio de las familias de la zona.

“El objetivo es que nuestra ciudad capital siga brillando. Este es el parque número 60 rehabilitado por el Gobierno del Estado, y continuaremos con la transformación en Chetumal y en todo Quintana Roo”, expresó.

Las labores incluyeron el retiro de 30 toneladas de basura, pintura y rehabilitación de nueve bancas, reparación de juegos infantiles, poda y encalado de árboles, así como la sustitución de una luminaria con apoyo del Ayuntamiento.

También se realizaron trabajos de resane de grietas, perfilado de bancas, colocación de terracota y señalización para delimitar áreas de juegos, andadores y circulación. Destacó que la señalética fue colocada en lengua maya, como parte del impulso a la identidad cultural.

Por su parte, el titular del INMAYA señaló que la institución participó en el rescate del parque, al tratarse de un punto de convivencia comunitaria.

Durante la visita, la gobernadora entregó herramientas como carretilla, pala y rastrillo a vecinos que se comprometieron a mantener el espacio en buenas condiciones.

En el evento también estuvieron presentes Nabil Eljure Terrazas, Miguel Ríos y Luis Gamero.