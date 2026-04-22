Parque del Jaguar registra caída histórica de visitantes

Comparte esta Noticia

TULUM.- La afluencia de visitantes al Parque del Jaguar, ubicado en la zona costera de Tulum, registra una caída significativa que ya comienza a impactar la actividad turística del destino, con reportes de cierre de negocios y menor ocupación hotelera.

De acuerdo con empresarios del sector, un conteo realizado el pasado domingo reportó el ingreso de aproximadamente 300 personas, una cifra muy por debajo de los niveles observados en años anteriores, cuando el sitio llegaba a recibir entre 10 mil y 12 mil visitantes diarios en temporadas altas.

Antonio Laviada, propietario del hotel Pocná, señaló que el panorama es complejo para la industria turística. “No tuvimos turistas en Semana Santa”, afirmó, al referirse a uno de los periodos vacacionales más relevantes del año.

El empresario explicó que el actual esquema de regulación del parque contempla restricciones en el acceso y uso del área, lo que —a su juicio— ha limitado la llegada de visitantes. A esto se suma la falta de servicios básicos dentro del recinto, lo que también afecta la experiencia de quienes ingresan.

El impacto económico ya es visible en la zona costera. Empresarios reportan el cierre de algunos negocios, incluidos hoteles de gran tamaño, mientras que otros inversionistas han optado por trasladar sus proyectos a destinos alternativos dentro de Quintana Roo.

Ante este escenario, representantes del sector hicieron un llamado a autoridades ambientales federales para revisar el modelo de operación del parque, con el objetivo de encontrar un equilibrio entre la conservación del entorno natural y la reactivación turística.

A estas inconformidades se suman reportes de visitantes sobre fallas operativas. En marzo, usuarios denunciaron la suspensión sin previo aviso del transporte interno mediante vehículos eléctricos los domingos, lo que complicó la movilidad dentro de esta área administrada por el Grupo Mundo Maya.

El contexto refleja los retos actuales en uno de los destinos más representativos del Caribe mexicano, donde el sector turístico advierte que la recuperación dependerá de ajustes en la accesibilidad y operación del parque.