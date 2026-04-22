Gobernadora de Chihuahua busca diálogo con presidenta por operativo de fin de semana

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CHIHUAHUA.- La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, solicitó una reunión con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para abordar el operativo de desmantelamiento de un laboratorio de drogas sintéticas realizado el pasado fin de semana en la Sierra Tarahumara, en el que habrían participado dos agentes de la CIA que fallecieron en un accidente.

A través de un mensaje, la mandataria estatal informó sobre su intención de dialogar con la titular del Ejecutivo federal y expresó su solidaridad con las familias de las personas que perdieron la vida tras el operativo.

Asimismo, reconoció el trabajo coordinado entre las fuerzas federales y estatales que participaron en la acción.

“El operativo representa un logro importante en la lucha contra las drogas y el narcotráfico”, señaló Campos, al destacar la participación del Ejército Mexicano y de la Fiscalía General del Estado.

La gobernadora aseguró que el laboratorio desmantelado es uno de los más grandes detectados en el país, donde presuntamente se producían metanfetaminas y otras drogas sintéticas.

Indicó que la información con la que cuenta el gobierno estatal es la misma que ha dado a conocer la Fiscalía, instancia que prepara un informe más detallado sobre los resultados del operativo.