Ricardo Monreal critica en Cancún derroche de otras ‘corcholatas’

CANCÚN.- Con su visita a esta ciudad este viernes, Ricardo Monreal se ha convertido en la segunda ‘corcholata’ en llegar a nuestro Estado.

En conferencia de prensa, dijo que no estará entrando en polémica con sus compañeros de contienda por la candidatura de Morena para las Elecciones 2024. Sin embargo, les pidió bajar los excesivos espectaculares que hay a lo largo y ancho de la República Mexicana.

Señaló que no solo son las bardas sino también las pautas pagadas en redes sociales por lo que pese a ello él no va actuar de la misma manera si no que va honrar su palabra por qué firmó, aceptó las reglas y que jugará limpio.

“No lo llamaría elección de estado, es contra lo que Morena luchó mucho tiempo y ya habrá tiempo para tener luchas contra otros adversarios el próximo año cuando sea la elección más grande de todos los tiempos “, apuntó Monreal.

Esto haciendo referencia a que no estará entrando en polémica con sus compañeros de partido, ya que la lucha será en el camino a las Elecciones 2024 contra la oposición.

Aseguró que no estará siguiendo a Marcelo Ebrard en caso de ir a otro partido y que pase lo que pase en la elección interna seguirá con Morena.

“No he negociado con nadie ni tengo arreglos con el presidente, sé que puedo ganar esta encuesta porque va a ser una elección ciudadana”, aseveró.

Fuente: MegaNews