Rinde Mara Lezama homenaje a hombres caídos del mar con ofrenda floral en Cozumel

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COZUMEL.- En un emotivo acto realizado frente al mar, la gobernadora Mara Lezama Espinosa encabezó, junto con el presidente municipal José Luis Chacón, la ofrenda floral “Hombres caídos del mar”, ceremonia con la que se honra la memoria de los cozumeleños que dedicaron su vida a las actividades marítimas y que fallecieron durante este año.

Durante el homenaje Mara Lezama hizo un reconocimiento de capitanes y hombres de mar ampliamente reconocidos en la comunidad, entre ellos el Cap. Don Payo Flores, Cap. Leo, Cap. Cocono y Cap. Babucha, cuyos nombres forman parte de la historia marítima de Cozumel por su trayectoria, esfuerzo y legado dentro del sector pesquero y náutico.

La ceremonia también se hizo extensiva a todos aquellos hombres del mar que han perdido la vida y que, desde distintas labores relacionadas con la pesca, el turismo náutico y la navegación, contribuyeron al desarrollo de la isla.

Acompañada de autoridades navales, Mara Lezama y Chacón Méndez lanzaron al mar una ofrenda floral como símbolo de respeto y gratitud, en un ambiente de reflexión y recuerdo hacia quienes hicieron del océano su forma de vida.

Con esta tradición, la comunidad cozumeleña mantiene vivo el reconocimiento a generaciones de trabajadores del mar, resaltando su valentía, compromiso y aportación a la identidad y cultura de la isla.