Rusia y China se comprometen con ayuda a Cuba y Venezuela

MOSCÚ.- Los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, y de China, Xi Jinping, acordaron mantener la cooperación con Venezuela y Cuba, pese a las presiones ejercidas por Estados Unidos y a la compleja situación que enfrentan ambos países caribeños, informó este miércoles el asesor presidencial ruso, Yuri Ushakov.

Durante una conversación telefónica, ambos mandatarios intercambiaron puntos de vista sobre la situación en Venezuela y Cuba y coincidieron en la conveniencia de preservar el nivel de cooperación alcanzado con Caracas y La Habana. “Los líderes compartieron sus enfoques sobre la situación en torno a Venezuela y Cuba y se expresaron a favor de mantener el nivel de cooperación alcanzado por nuestros países”, señaló Ushakov en una rueda de prensa telefónica.

Putin y Xi también abordaron la tensa situación en torno a Irán. De acuerdo con Ushakov, el presidente ruso informó a su homólogo chino sobre la reunión que sostuvo el pasado 30 de enero, en el Kremlin, con Alí Larijani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní.

Venezuela, Cuba e Irán enfrentan actualmente fuertes presiones por parte de Estados Unidos. A inicios de este año, Washington capturó al presidente venezolano Nicolás Maduro y a su esposa, declaró a Cuba como una amenaza para su seguridad nacional y ha advertido sobre posibles ataques militares contra Irán si ese país no abandona su programa nuclear.

En contraste, Rusia y China rechazaron la captura de Maduro y condenaron tanto el embargo estadounidense impuesto a Cuba desde hace más de seis décadas como las recientes restricciones destinadas a impedir el suministro de crudo a la isla.

Asimismo, Moscú y Pekín expresaron su respaldo a Irán, país que atraviesa un periodo de protestas masivas, luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, ordenara el envío de fuerzas navales a aguas cercanas a territorio iraní como medida de presión contra la nación persa.