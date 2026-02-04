Pemex revela que ‘factura’ de Cuba por petróleo es de mil 400 mdd desde 2023

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que mantiene únicamente un contrato vigente de venta de crudo con Cuba, correspondiente a 2023, el cual es similar a los que la empresa tiene con otros países, aseguró este miércoles el director general de la petrolera, Víctor Rodríguez.

Durante la conferencia matutina en la que se presentó el Plan 2026 de Pemex, el funcionario explicó que se trata del último contrato activo con la isla y subrayó que la operación representa una proporción mínima de la producción nacional. “Solo tenemos un contrato de 2023. Es el último contrato que tenemos con ellos y es un contrato normal, como con otros países. Trabajamos con más de 50”, señaló.

Rodríguez detalló que la venta de petrolíferos a Cuba equivale apenas al 0.1 por ciento de la producción total de Pemex. “Es muy poquito”, enfatizó.

Asimismo, indicó que ya estaba previsto que Pemex reduzca aún más sus exportaciones a partir de marzo, como parte de la estrategia impulsada desde el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador para dejar de exportar crudo y destinarlo al consumo interno. “La política es que el crudo que se produce en México sea para beneficio de los mexicanos”, puntualizó.

En cuanto al monto de las operaciones comerciales, el director de Pemex informó que, de 2023 a la fecha, la facturación con Cuba asciende a alrededor de mil 400 millones de dólares. Precisó que tan solo en 2024, primer año del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, el comercio petrolero con la isla fue cercano a los 496 millones de dólares.

Rodríguez aseguró que Cuba cumple con sus compromisos de pago y negó que existan adeudos con la empresa productiva del Estado. “¡Claro que nos pagan! Estamos en una relación comercial”, afirmó.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que existe un esquema de crédito abierto mediante el cual Cuba realiza los pagos de manera gradual. “Hay un crédito abierto y ellos van pagando. Es mucho más por contrato que por ayuda humanitaria”, aclaró.